梅西赴中友誼賽票價最高4800元 網嗆：搶劫

阿根廷球星梅西15日將率阿根廷國家隊成員訪問北京。(路透)

阿根廷球星梅西 （Lionel Messi）15日將率阿根廷國家隊成員訪問北京 ，並與澳洲 隊舉行友誼賽。根據主辦單位2日公布票價，中國球迷最多需要支付高達4800元人民幣（約677美元）才能看到梅西在北京友誼賽中帶領阿根廷對戰澳洲。

中央社綜合電訊報導，比賽將在可容納6萬8000人的北京工人體育場舉行，是阿根廷和澳洲在卡達世界盃16強賽事後再度遭遇。

今年夏天將離開巴黎聖傑曼隊（Paris Saint-Germain）的梅西當時射進一球，助球隊以2比1獲勝，阿根廷最終奪下世界盃冠軍。

根據主辦單位公布票價，阿根廷對決澳洲的國際足球邀請賽門票價格從580元到4800元不等，將在6月5日和8日分兩批發售。

報導指出，心懷不滿的球迷迅速在網上譴責門票售價。

一名微博用戶在主辦單位的官方帳號上批評說：「我要舉報你搶劫。」另一名用戶說，「一張票4800元，梅西是要背著我們踢球嗎？」

據報導，這將是梅西自2017年以來首度訪問中國。

報導指出，主辦單位正在採取嚴格的措施來防止黃牛，觀眾必須提供身分訊息，並出示身分證或護照進入體育場。

但中國淘寶網購物平台上的商家立即開始提供門票預訂服務，其中一名賣家聲稱可以提供VIP座位，開價1萬8000元人。