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中國新冠陽性增加 專家不排除反覆「二陽」、「三陽」

中國新聞組／北京3日電

北京市衛健委日前公布今年第21周（5月22日至5月28日） 疫情周報。第21周北京市共報告法定傳染病16種30750例。報告病例數居前五位的病種依次為：新型冠狀病毒感染、其他感染性腹瀉病、流行性感冒、肺結核和梅毒，共占法定傳染病報告發病數的99.0%。

北京新聞廣播報導，統計發現，北京新冠病毒感染的報告發病數已連續五周列於第一。第17至21周全市報告法定傳染病依次為6438例、1萬508例、1萬8081例、2萬5544例、3萬750例，第20周的報告發病數是第17周的近4倍。

市衛健委介紹，第21周北京市法定傳染病報告發病數較上周有所上升，呼吸道傳染病為主要報告病種，占報告數的97.1%。

四川大學華西公共衛生學院流行病學教授表示，不能排除反覆發生「二陽」、「三陽」等後續多次感染的情況，但是隨著新冠毒株變異減少，毒株穩定以及毒性減弱，此前形成的抗體還是可以幫助降低感染的風險，並且之後即使再感染，症狀也會有所減輕，病程縮短。

北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強在國務院聯防聯控機制回應中表示，從研究數據看，反覆感染新冠病毒對重症高風險人群可能有一定影響，包括加重心腦血管疾病、糖尿病的風險等。

上海市肺科醫院呼吸內科副主任胡洋5月30日在其社交平台刊文表示，一般來說，新冠感染之後，患者的白細胞和中性粒細胞都會降低，這本身會導致身體的免疫力低下，這也是這段時間很多人反覆咽喉部不舒服的原因，新冠感染後免疫力低下其實會產生很多後遺症的問題。

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