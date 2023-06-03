中國新冠陽性增加 專家不排除反覆「二陽」、「三陽」

北京 市衛健委日前公布今年第21周（5月22日至5月28日） 疫情周報。第21周北京市共報告法定傳染病16種30750例。報告病例數居前五位的病種依次為：新型冠狀病毒感染、其他感染性腹瀉病、流行性感冒、肺結核和梅毒，共占法定傳染病報告發病數的99.0%。

北京新聞廣播報導，統計發現，北京新冠病毒感染的報告發病數已連續五周列於第一。第17至21周全市報告法定傳染病依次為6438例、1萬508例、1萬8081例、2萬5544例、3萬750例，第20周的報告發病數是第17周的近4倍。

市衛健委介紹，第21周北京市法定傳染病報告發病數較上周有所上升，呼吸道傳染病為主要報告病種，占報告數的97.1%。

四川大學華西公共衛生學院流行病學教授表示，不能排除反覆發生「二陽」、「三陽」等後續多次感染的情況，但是隨著新冠毒株變異減少，毒株穩定以及毒性減弱，此前形成的抗體還是可以幫助降低感染的風險，並且之後即使再感染，症狀也會有所減輕，病程縮短。

北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強在國務院 聯防聯控機制回應中表示，從研究數據看，反覆感染新冠病毒對重症高風險人群可能有一定影響，包括加重心腦血管疾病、糖尿病的風險等。

上海市肺科醫院呼吸內科副主任胡洋5月30日在其社交平台刊文表示，一般來說，新冠感染之後，患者的白細胞和中性粒細胞都會降低，這本身會導致身體的免疫力 低下，這也是這段時間很多人反覆咽喉部不舒服的原因，新冠感染後免疫力低下其實會產生很多後遺症的問題。