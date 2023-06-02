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與「爛場雨」搶小麥 河南出動無人機夜間照明收割

記者廖士鋒／綜合報導
河南近日積極動員搶收小麥，無人機半夜在麥田協助照明收割機作業。（取材自國家電網微信公眾號）
河南近日積極動員搶收小麥，無人機半夜在麥田協助照明收割機作業。（取材自國家電網微信公眾號）

近期是小麥成熟期，但河南、陝西、山東等地受到「爛場雨」天氣影響，必須積極搶收小麥，而河南一處地方還出動了上百架無人機，協助在夜晚照明麥田以便收割。河南還緊急調動4460台烘乾設備，要求各地挖掘晾曬空間，防止小麥直接堆積造成發熱霉變。

來源：YouTube

「爛場雨」是指小麥成熟收穫期間出現的大範圍連陰雨或暴雨，導致小麥倒伏受淹產生霉變、發芽。即使是已經收割的小麥，如果沒有及時脫粒，也會在倉庫裡發芽。

據國家電網微信公眾號消息，河南駐馬店供電公司5月底在深夜小麥收割工作中，引入無人機懸掛燈具，作為空中照明。畫面中，照明燈由無人機牽引，保持在一定高度，確保能照亮足夠大的範圍，地面則有一台放在電力搶修車上的發電機為照明燈提供電力，此外收割機則在旁進行收割。

消息指出，駐馬店供電公司已成立20餘支「『三夏』（夏種、夏收和夏管）搶收無人機夜間照明小分隊」，200名無人機操作手攜帶100架無人機隨時待命。

河南是產麥大省，全省種植8500萬畝小麥，占全中國四分之一，同時也是育種大省，小麥制種面積430萬畝，占全中國38%以上。據大河報消息，目前河南遇到了十年最大的「爛場雨」，也就是小麥成熟期遇雨，導致一些地方麥田積水、小麥發霉、籽粒萌動和穗發芽現象，目前該省都在緊急搶收小麥。

另據農民日報消息，河南全省目前緊急調動現有4460台烘乾設備，晝夜不停作業，河南各地還提出要充分利用文化廣場、學校操場、空置廠房、各類場所的房前屋後、平整房頂等開展晾曬，指導農民在田間地頭鋪設防水布進行晾曬，盡可能挖掘晾曬空間，防止直接堆積造成發熱霉變。

近日農業農村部也印發緊急通知，要求相關省份科學應對「爛場雨」天氣，要科學調度機械搶收，打通堵點卡點，確保作業農機暢通無阻，另外搶時抓好小麥搶收和烘乾晾曬，

澎湃新聞報導，除河南外，陝西、山東、安徽多地都發出緊急通知要求「全力搶收小麥」。

安徽省農業農村廳31日發出緊急通知，要發揮應急機收服務隊作用，設立跨區機收作業綠色通道。全省啟動1.74萬台烘乾機，力爭10天左右時間基本完成全省小麥搶收任務。

除了全面搶收，氣象單位也動起來。河南省氣象局召開「三夏」氣象服務視頻調度會。要求進一步加強天氣監測和會商研判，著重做好短時強降水、大風等天氣研判分析，及時做好基於位置、基於影響的分區域、分時段精細化到鄉鎮的預報預警。陝西也要求切實加強氣象監測，突出雨隙集中搶收。

河南 微信 暴雨

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