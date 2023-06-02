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實現畢業生「未就業清零」 河南「百日衝刺」遭網友吐槽

中國新聞組／北京2日電
畢業季到來，想找份好工作的畢業生早早就開始準備。圖為貴州遵義舉辦的2022屆高校畢業生招聘會，吸引大批學子參與。(中新社)
畢業季到來，想找份好工作的畢業生早早就開始準備。圖為貴州遵義舉辦的2022屆高校畢業生招聘會，吸引大批學子參與。(中新社)

今年中國大學畢業生再創新高，就業問題雪上加霜。河南祭出「百日衝刺」，要求8月31日前確保有就業意願和就業能力的重點群體畢業生實現就業。其中「零就業家庭畢業生和長期未就業畢業生動態清零」一說引發吐槽：「又來動態清零」。外媒也看衰稱這些畢業生將面臨「一個沒有職位的就業市場」。

德國之聲報導，河南省教育廳5月30日印發「河南省2023屆高校畢業生就業『百日衝刺』行動工作方案」，決定2023年5月至8月在全省開展主題為「百日衝刺促就業 踔厲奮發建新功」的「百日衝刺」行動。

該行動方案要求全省高校開展「2023屆高校畢業生就業促進周」系列活動；進一步實施「百萬崗位護航計畫」拓寬市場化就業渠道；確保8月底前全部完成公務員、事業單位、國有企業、科研助理等政策性崗位的招錄、安排各類職業資格考試；加強「選調生」、「特崗教師」、「大學生鄉村醫生專項計畫」等基層就業項目的宣傳，鼓勵引導畢業生響應國家號召主動到基層就業、到部隊服務國防現代化建設等等。

該行動方案還要求確保在8月31日前，脫貧家庭、低保家庭高校畢業生去向落實率高於全省平均水平；有就業意願和就業能力的殘疾畢業生全部落實就業去向；零就業家庭畢業生和長期未就業畢業生動態清零。

報導指出，這項「工作方案」公布後，有關「零就業家庭畢業生和長期未就業畢業生動態清零」的提法尤其引發關注。有網民感在微博上嘆道：「看到這四個字就想吐」，「看到『動態清零』，PTSD了」，「動態清零已失敗一次，難道要重蹈覆轍？」，「之前是拉去方艙，現在是打算拉去服徭役嗎？」，「這種『零就業』的『動態清零』怎麼具體執行？難不成再開始「包分配」？」。

另美國之音報導，隨著中國16至24歲青年人的失業率今年4月達到創紀錄的20.4%，即將畢業的1158萬名中國大學畢業生將面臨一個越來越嚴峻的就業市場，或「一個沒有職位的就業市場」。路透報導，中國以製造業為主的結構，越來越不符合年輕一代的期望。而最受中國畢業生歡迎的行業，如科技、教育、房地產和金融，近年來都面臨監管部門的打擊。

經濟學家預估，大學畢業生過剩和勞動力老齡化導致工廠勞動力短缺，加劇了中國就業市場的失衡，未來幾年這類例子將變得越來越普遍。

中國青年失業率高，政府多管齊下，增加青年就業機會。圖為成渝地區雙城經濟圈就業創業...
中國青年失業率高，政府多管齊下，增加青年就業機會。圖為成渝地區雙城經濟圈就業創業活動，吸引許多年輕人參加。（中新社）

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