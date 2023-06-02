壓力山大 今年1291萬人報名高考 再創歷史新高

中國今年全國高考報名人數達到1291萬人，圖為浙江湖州一所高中高三學生在黑板貼上高考寄語，為自己打氣加油。（新華社）

中國教育部 1日公布，2023年全國高考報名人數多達1291萬人，比去年增加98萬人，再創歷史新高。此外，今年全中國普通高校畢業生預計將達1158萬人，較去年增加82萬人，同樣再創新高。大學生人數持續創新高，會否加劇未來大學畢業生的就業 壓力也受到關注。

中國2023年普通高等學校招生全國統一考試將在6月7日至8日舉行，教育部表示，全力以赴實現「平安高考」任務，並從嚴規範管理，全力保障考試安全。

中國教育部另將會同公安部、工業和信息化部等部門聯合開展打擊作弊專項行動，將防範手機 作弊作為重中之重，嚴格入場安檢規範，強化考場監考巡考，嚴厲打擊利用手機等通訊設備作弊行為。

另根據國家統計局早前公布的數據，今年4月，中國16至24歲勞動力城鎮調查失業率達到20.4%，創有該項統計數據以來的新高。一般預期，隨著畢業季到來，中國年輕人的失業率恐會持續升高。

中國今年政府工作報告三次提及高校畢業生就業問題，其中分別提出「做好高校畢業生就業的工作」和「把促進青年特別是高校畢業生就業工作擺在更突出的位置」。

不過，中國經濟成長率已明顯放緩，能否持續創造足夠的就業機會解決每年逾千萬的高校畢業就業問題，已成為官方的一大挑戰。