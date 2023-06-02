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沒有烘乾設施 河南農戶不得已1斤5毛錢賣出濕麥

中國新聞組／北京2日電
河南省正陽縣大林鎮一家糧業公司員工對濕小麥進行烘乾處理。（新華社）
河南省正陽縣大林鎮一家糧業公司員工對濕小麥進行烘乾處理。（新華社）

河南小麥豐收季近期因遭遇嚴重「爛場雨」致部分地區小麥出現倒伏、發霉、穗發芽等現象，有農戶表示損失不貲，濕麥5毛錢（人民幣，下同）一斤，一畝地收入也只有五六百塊錢。由於關乎國家飯碗，中國產糧大省河南總動員，除官方緊急下撥資金2億元用於小麥烘乾，小麥主產區南陽唐河縣烘乾企業也火力全開，更開放公共場所供農民晾曬小麥，確保小麥質量。

來源：YouTube

潮新聞報導，5月25日以來，河南省出現大範圍持續陰雨，是近十幾年來最為嚴重的「爛場雨」天氣，嚴重影響小麥正常成熟收穫。駐馬店市泌陽縣種糧大戶王先生種植小麥面積超過200畝，往年收割後會晾曬再統一賣給糧食收購商，乾麥一斤能賣到1.2元至1.5元，因本地沒有烘乾廠，濕麥只能拉到鎮上賣掉，「有人統一收購，5毛錢一斤，一畝地也只有五六百塊錢。」

南陽市桐柏縣種糧戶宋先生說，今年種植的60多畝麥地經過連續雨水浸泡，大部分麥子發黑發芽。趁著雨歇間隙，他已連夜將所有的小麥收割完畢。由於本地沒有烘乾設備，他不得不將剛收割的麥子裝車運往40多公里外的唐河縣某烘乾廠售賣，「賣不上價錢，剛開始是賣0.55元/近，後來是0.5元/斤。」

據南方都市報報導，家住周口的杜先生介紹，往年好麥子都是按照指導價收購，一般看水分定價格。去年他家畝產千斤左右，能賣到1.25元一斤。今年他表示：「芽子麥能給到5毛一斤就不錯了。」

據大象新聞報導，南陽唐河濕麥應收盡收，內烘外調齊頭並進，烘乾企業火力全開。唐河縣志煒糧食購銷有限公司負責人黨國玉表示，5月30日到31日收3000噸，24小時不停，一天烘乾800噸。由於這兩天搶收比較集中，大量小麥湧來，唐河本地的烘乾設施已經不夠用，當地調來不少大卡車把濕麥子賣往省外。除機器烘乾外，河南省政府也允許農戶到公路、文化廣場等公共場所晾曬小麥。

據財聯社報導，針對連綿陰雨天氣導致的部分地區小麥發芽、發霉等情況，河南省農業農村廳正積極向國家申請政策資金方面的支持。目前河南已拿出了兩億對小麥烘乾進行補貼，但是還有一定缺口。

南陽唐河要求濕麥「應收盡收」。(取材自大象網)
南陽唐河要求濕麥「應收盡收」。(取材自大象網)

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