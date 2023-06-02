來幫忙收割？網紅蹭麥田賺流量 央視批「無良直播」

有網紅到麥田直播。（取材自央視網）

多省連續降雨給小麥收割帶來麻煩，夏糧收割入倉牽動著所有人的心。隨著天氣轉好，各地進入緊張的小麥搶收期。但有一群人拿著手機 進入麥田直播，一邊是麥農爭分奪秒搶收，一邊是網紅聲情並茂的對鏡頭表演。雖然美其名是來「幫忙」的，但農民的苦難卻成為賺流量的噱頭。

央視網報導，近日網上出現大量收割小麥的視頻，衣著光鮮、手持直播機器的網紅站在埋頭苦幹的農民面前，滔滔不絕的對粉絲說話。他們聲稱收割機進不來，所以來幫農民割麥子。

這些主播或長髮飄飄、妝容精緻，或衣著光鮮、打扮時髦，用一看就沒幹過農活的手，輕輕捏住幾根麥稈，蹩腳地揮舞起鐮刀小心翼翼地割麥，生怕傷到自己。

這些人散落在田間，標配是一個網紅帶著一個團隊和一批設備，一邊作收麥子狀，一邊和粉絲互動，遊說對方給自己打賞。

央視網以「無良直播」來形容，網紅主播之所以相中麥田，是因為河南 的小麥的日前衝上熱搜。於是追求流量的主播，蜂擁而至蹭麥收的流量。

報導說，每一次熱點新聞出現，都會有直播網紅蜂擁而至。例如山東「大衣哥」被各路網紅打擾，甚至大門都被踹壞；全紅嬋老家被2000多人打卡；山西一女子以火災現場為背景跳舞，皆引發眾怒。

網紅們如果真的關心糧食問題，應該在這些方面理性探討，而不是在農忙蜂擁而至，干擾收割進度，更是給麥農添堵。