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101歲楊振寧罕見露面 容貌變化大 網友熱議

中國新聞組／北京2日電
101歲的楊振寧，以視頻方式在西湖大學致辭。（取材自北京日報）
101歲的楊振寧，以視頻方式在西湖大學致辭。（取材自北京日報）

傑出物理學家楊振寧近日以視頻的形式，在西湖大學開設了一堂講座，分享了他對於人生意義的理解。因為年歲已大，行動不便，楊振寧不能來到現場，只能坐在家中的沙發上。網友不只注意他的發言內容，更大的關注點是他的容貌變化。

來源：YouTube

蓋飯娛樂報導，楊振寧發言時思路清晰，說起話來中氣十足，這樣的狀態放在一個百歲老人身上，已經算是非常好了。不過歲月還是在他的臉上留下了痕跡，楊振寧臉上滿是老年斑，眼睛也耷拉著難以睜開，臉上還有很多皺紋，頭髮也變得稀疏，整個人看上去很是蒼老。

評論區裡，大家都對楊振寧表達了敬意。還有人感嘆道：「101 歲了，看上去不像，像是八十多歲，翁帆有良心，照顧得好。」

報導說，在2004年，年僅28歲的翁帆嫁給了比她大54歲的楊振寧。婚後，二人一直如影隨形，只要翁帆在身邊，楊振寧都會露出開心的表情，狠狠擊退了流言蜚語。

在2022年10月，楊振寧百歲壽宴後不幸摔倒，導致他脊椎骨裂，不得不入院治療。翁帆不放心護工，貼身照顧他的生活起居。如今看來，楊振寧能恢復成這樣，確實有翁帆的功勞。

這些年，一直有人惡意揣測，認為翁帆這麼盡心盡力，就是圖錢。其實早在幾年前，楊振寧就曾曝光了遺囑，翁帆除了一棟別墅的使用權，沒有獲得任何資產。

翁帆本人也曾回應，表示自己的先生沒什麼錢，大多數錢都捐獻給了教育事業。

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