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退林還耕亂象？ 成都廣場種玉米苗 網：農村都沒這搞法

中國新聞組／北京2日電
成都某廣場移栽玉米苗，該社區工作人員稱是「種錯了」。（取材自大象新聞）
成都某廣場移栽玉米苗，該社區工作人員稱是「種錯了」。（取材自大象新聞）

中國多地近期出現官方推動「退林還耕」導致的亂象。近日，四川成都一處公園草坪因移栽了一排排和成人差不多高的「玉米苗」，另類「揠苗助長」景象引起許多網友關注，質疑是否在應付官方的檢查工程？對此，該社區工作人員則稱是「種錯了」。

來源：YouTube

極目新聞報導，視頻畫面顯示，成都一處公園草地被挖開，栽上一排排約人把高的玉米苗，不少人正在現場操作，地上還放著一堆堆的玉米苗稈，看來應該是專門挖過來移栽的，因為玉米苗稈是帶根鬚的。

公園移栽已經抽穗的玉米苗，令許多網友感到驚訝和疑惑，有網友表示，「播下玉米種子是最直接的辦法，種子要不了幾個錢，長出來也快。」

不少人驚呼從小到大還沒見過這樣「栽玉米」的，質疑「在農村都沒這個搞法，能否成活是個問題，難道又給每棵玉米苗掛瓶子輸營養液？而且，挖快成熟的玉米苗來移栽，既費事又費錢，豈不是多此一舉？」

對此，怡心街道草坪社區工作人員回應，「這個玉米種錯了，正在整改，也不清楚是誰讓移栽玉米的。」

不過，仍有許多網友批評「一句種錯了就可以了事？」、「這玉米苗是從哪拔來的？馬上就要出穗子了，挖出來豈不是可惜」、「這是種糧還是毀糧，形式主義何時休？」等。而針對此移栽問題，紀檢部門稱已展開調查，並將依規處理。

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