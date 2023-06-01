繼承了一棟「民國古蹟」 南京女花百萬修繕危樓 圓三代夢

周小姐繼承了一套有90年歷史的房子。(取材自紫牛新聞)

住在南京27歲的周小姐日前繼承外婆一套有90年歷史的房子，她原想當做商品房裝修，沒想到這棟房子竟然屬於不可移動文物(歷史古蹟 )，困難的修繕程度讓她的花費暴增到了近百萬元。目前房子已近乎完成，她希望把外公外婆接回來，讓三代人一起住在充滿回憶的老宅。

紫牛新聞報導，周小姐的這棟房子在南京北極閣北側的天目山路附近，這是一排「聯排」式的二層小樓，周小姐擁有其中最南側的一套房子，門前「某某號民國建築」的不可移動文物告示牌，是在2014年設立的。而這套房子始建於1935年，是家裡祖傳的房子。

繼承房子的她一開始以為和普通商品房裝修一樣，就準備動工了。直到接到了文保局的電話，才明白裝修需要非常複雜的手續。她笑稱，別人喜提新房裝修，自己則是提了一棟「民國危房」，開始了修繕文物之旅。

周小姐說，自己的房子屬於玄武區文保建築，在江蘇省不可移動文物名錄中可以查到，記載為一棟東西向的磚木結構中式兩層樓房，外立面為青磚灰瓦。從2021年下半年決定修繕，到2022年10月經過所有審批，總共花了一年時間。

「經過鑒定，我這棟房子屬於D級危房，已經沒法住人了，而修繕的範圍也擴大到了搶險加固，要排除安全隱患，但是又不能大動結構，所以方案非常複雜。」周小姐說。

裝修的面積雖然不大，但是讓很多裝修公司看了都搖頭，周小姐被多家裝修公司婉拒，直到找到一家很有經驗的裝修公司接活。「最終的設計圖有很多要改動，比如說現在的廁所，我們家以前是沒有廁所的，所以必須在二樓重新選個位置做成廁所。」

周小姐說，房子的宗地面積173平方米，建築面積107平方米，她最初只想花2、30萬裝修，但是如今已經花去了近百萬元，外立面還沒有刷，已經沒錢了。周小姐將修繕祖屋的過程放上網分享，引起了不少網友的關注

報導指出，如今，周小姐家已經完成了硬裝施工，初具模樣，只待購入家具等軟裝。一個具有民國特色的小陽台，成了房子的亮點之一。

「我們小時候，坐在這個陽台上，能看到北極閣上放的煙花。」周小姐的母親回憶說，如今他們在計畫怎麽用花卉把陽台和小院裝點起來，也準備將家裡的老人接回來，最快9月就可以入住。