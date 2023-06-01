魔改經典？「西遊ABC」爆差評 有人讚：真實刻畫ABC

「西遊ABC」電視劇海報。（取材自迪士尼＋）

Disney+新劇「西遊ABC」 日前上線，這部以中國名著「西遊記」改編的故事搭配楊紫瓊、關繼威、吳彥祖等高知名度演員，將觀眾的期待值拉滿。但是，該劇上線後，北美評分網站口碑還過得去，但在中國的豆瓣評分開分5.5分直接不及格。有中國觀眾不滿劇情「魔改」、服化道醜陋，「吳承恩要氣死」；但也有人看到文化表達，認為這部「美劇 」真實表達ABC在美身分刻畫。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，「西遊ABC」（American-Born Chinese）劇情講述數千年來，天宮在玉帝的掌管下一片祥和。誰料牛魔王叛變，唯一能與之抗衡的孫悟空的金箍棒不翼而飛，偷走金箍棒的就是孫悟空的兒子孫維辰，他要用金箍棒來解開「第四卷」之謎，因此也促在他與亞裔 男孩王進的互動。

顯然，「西遊ABC」僅僅是攫取了一部分「西遊記」的人物和元素，跟中國觀眾所熟悉的西遊故事本身的關聯不大，有人提到主創者大概對「西遊記」了解不多，劇情是基於楊謹倫的漫畫「美生中國人」改編的，其對「西遊記」的認知更多是出自漫畫，所以劇中是各種元素亂燉。比如孫悟空都有兒子了？濟公怎麽就亂入了西遊故事中，並且劇中的濟公還成了自私的小人。

基於以上原因，可以理解一些觀眾打出差評的原因。一定程度上，這是強勢文化對其他文化簡單粗暴的挪用和改寫，更一度有網友將批評上升至辱華的討論。

報導指出，在很多觀眾打出差評的同時，也有一部分觀眾反而被劇中一些天馬行空的想象力所吸引，劇中的一些改寫讓人會心一笑。比如觀音和孫悟空去吃自助餐，普度眾生的觀音菩薩來人間，成了生活白癡。

豆瓣上有網友寫到，「難道所有的西遊記都要按CCTV版的拍才叫西遊記」、「解讀角度很厲害」、「別人在關注華裔 亞裔及少數族裔的文化、生活掙扎，是在破防些什麽？」更有在美國的網友直言，他們也大部分像劇中演員一樣，在學校都經歷過那種一味迎合的過程。

澎湃新聞提到，「西遊ABC」本質上是講述亞裔融入美國主流社會的故事，訴說的是亞裔的困境，想要傳遞給亞裔力量與勇氣。「西遊ABC」在美國主流媒體的播放，一定程度上起到了這樣的作用。