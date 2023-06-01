成都男惡意潑水熊貓 園方：終身禁入 網怒：拉黑他

大熊貓園潤被粉絲暱稱小黃狗。(取材自百度百科)

成都大熊貓繁育研究基地日前有大熊貓「園潤」被男子惡意潑水，被人PO網登上熱搜，網友們紛紛留言表示憤怒。網友說，請網上聯動，除了基地，全國動物園 也拉黑名單，這次是水，下次就不知道是什麼東西了。還有網友說，最好進所有動物園黑名單。

來源：YouTube

看看新聞報導，成都大熊貓繁育研究基地5月30日發布通報：

2023年5月29日，呂某某（男，30歲）在成都大熊貓繁育研究基地（以下簡稱：熊貓基地）參觀時，向大熊貓1號別墅室外活動場內一大熊貓潑礦泉水。呂某某無視熊貓基地的文明參觀規定，無視各家媒體、大熊貓粉絲的文明倡議與提醒，故意潑水使大熊貓受到驚嚇，情節十分惡劣，熊貓基地將禁止其終身進入園區（含熊貓谷）參觀。

事實上，類似的事件並非首次發生，今年3月份，同樣是在成都大熊貓繁育研究基地，天生殘疾的大熊貓福菀也被遊客潑水，後續調查，初步斷定潑水的是三個女生，但由於人流眾多，無法進一步確認其身份。

4月底，官方就園區內發生的兩起不文明行為情況進行通報，其中均涉及未成年人，在參觀時，他們往場內丟塑料瓶、隨地小便等。