武漢夫妻生下「鏡面寶寶」內臟左右相反 機率百萬分之一

武漢夫妻生下「鏡面寶寶」。 （取材自極目新聞）

湖北武漢 一對夫妻近日生下一名「鏡面寶寶」（體內器官反著長），據報導，這種機率僅百萬分之一。

極目新聞報導，小雯（化名）今年25歲，家住武漢武昌，在武漢大學中南醫院婦兒醫院產前診斷中心產檢時，醫生檢查胎兒的內臟結構和形態時發現，胎兒的心臟、肝臟、脾臟、膽等位置剛好與正常胎兒相反，為正常臟器的鏡中像，判定胎兒是個「鏡面寶寶」小雯和丈夫很擔心，不知道還能不能留住寶寶。好在經過產前詳細的結構B超檢查、羊水穿刺和基因染色體檢測 ，排除了胎兒心臟、染色體等異常。

據報導，由於孕婦的頭盆關係欠佳，為了更好地保障小雯及孩子的平安，中南醫院婦兒醫院產科專家建議進行剖宮產。5月20日，小雯順利產下一名男嬰。5月25日，出院前，小雯和丈夫帶著寶寶對婦兒醫院醫護團隊連連致謝。

中南醫院婦兒醫院產前診斷中心段潔醫生表示，一般來說，「鏡面人」的生理功能與正常人一樣，對健康與生活都沒有太大影響。但部分合併其他臟器結構異常或者基因疾病者，可能伴有相應症狀。產前發現可以盡早進行相關檢查以了解可能的預後。

報導稱，中南醫院婦兒醫院產科主任醫師陳慧君特別提醒，如果寶寶有像「鏡面人」這樣特殊的生理結構，在醫院就診時一定要第一時間告知醫生，以免發生誤診、漏診從而延誤治療。