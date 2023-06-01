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只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

中國新聞組／北京1日電
被收養的女子小時候的照片。(取材自白鹿視頻)
被收養的女子小時候的照片。(取材自白鹿視頻)

「良心值幾個錢？」江蘇東台一女子發出視頻控訴，從小被收養的她在19歲時遇到親生父母回來相認，然而不願相認的她被親生父母以各種理由譴責沒良心。近期親生父母更是暗示弟弟交女友了，要他們好好相處。女子的境遇讓網友氣憤大喊「別認了」、「等下就要你幫弟弟出彩禮」。

白鹿視頻報導，當事人駱女表示，她於1998年出生，因是女孩被親生父母送走，2000年時，他們生下了弟弟。

駱女19歲時，她的親生父母過來相認，被她拒絕後，遭對方譴責。「他們以各種理由和藉口給我打電話，譴責我沒良心。」駱女士說，近期，親生父母那邊又找人來說，弟弟交了女朋友，讓自己和弟弟好好相處。

女子出示她的收養證。(取材自白鹿視頻)
女子出示她的收養證。(取材自白鹿視頻)

駱女表示，親生父母那邊還說是養父母小肚雞腸，阻止他們相認，但養父母一直尊重自己的選擇。「我養父母明確的跟我講過，他們尊重我做的任何決定，他們不會干涉我的。」

她說，她是養父母唯一的孩子，也希望親生父母不要道德綁架。「前幾年，我養母身體不舒服，正好親生父母那邊身體也不舒服，當時他們打電話要求我去照顧，我當時已經明確的說了，你們還有兒子，我媽（養母）就我一個。」

許多網友評論，是親生父母要認親養老了？還是兒子要結婚了要姊姊贊助買房買車？扔你的時候，你就沒有義務贍養他們了。不接受任何丟棄自己孩子的藉口，「誰養我，誰就是恩人，不接受道德綁架」。

女子小時候被收養時，留下的文件。(取材自白鹿視頻)
女子小時候被收養時，留下的文件。(取材自白鹿視頻)

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