太潦草賣不好？李玉剛「四美圖」成了李玉剛「回美國」

李玉剛「四美圖」封面。（取材自1018陜廣新聞）

中國歌手李玉剛的歌舞詩劇作品「四美圖」突然上了熱搜，原因十分搞笑，「四美圖」因字跡潦草，被網友看成「李玉剛回美國」，結果多家賣家誤認為就是「回美國」，以此作為產品名稱在網上賣DVD，李玉剛本尊對此也回應，「你們銷量不好是有原因的」。

綜合媒體報導，李玉剛的舞台劇 「四美圖」在二手平台被眾多二手賣家認成了「李玉剛回美國」，還直接以此命名相關商品，如DVD、CD、畫冊等。這則離奇事件引發網民熱議，不少人均表示自己也錯看成了「回美國」，甚至有人調侃，「李玉，剛回美國？」、「李玉是誰？」令人忍俊不禁。

不過也有人認為普通人看錯了也就算了，但作為商家也能搞錯，就有點不可理喻了。

對此，李玉剛本尊拍片回應，反覆強調這三個字是「四美圖」而不是「回美國」，希望網民們記住。他又開玩笑道：「看來得巡演了，不巡演大家可能對四美圖印象不深。我最後重申一遍啊，李玉剛『四美圖』！」