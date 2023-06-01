我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

太潦草賣不好？李玉剛「四美圖」成了李玉剛「回美國」

中國新聞組／北京1日電
李玉剛「四美圖」封面。（取材自1018陜廣新聞）
李玉剛「四美圖」封面。（取材自1018陜廣新聞）

中國歌手李玉剛的歌舞詩劇作品「四美圖」突然上了熱搜，原因十分搞笑，「四美圖」因字跡潦草，被網友看成「李玉剛回美國」，結果多家賣家誤認為就是「回美國」，以此作為產品名稱在網上賣DVD，李玉剛本尊對此也回應，「你們銷量不好是有原因的」。

綜合媒體報導，李玉剛的舞台劇「四美圖」在二手平台被眾多二手賣家認成了「李玉剛回美國」，還直接以此命名相關商品，如DVD、CD、畫冊等。這則離奇事件引發網民熱議，不少人均表示自己也錯看成了「回美國」，甚至有人調侃，「李玉，剛回美國？」、「李玉是誰？」令人忍俊不禁。

不過也有人認為普通人看錯了也就算了，但作為商家也能搞錯，就有點不可理喻了。

對此，李玉剛本尊拍片回應，反覆強調這三個字是「四美圖」而不是「回美國」，希望網民們記住。他又開玩笑道：「看來得巡演了，不巡演大家可能對四美圖印象不深。我最後重申一遍啊，李玉剛『四美圖』！」

「四美圖」是中國歌劇舞劇院推出的歌舞詩劇，由李玉剛獨挑大樑。該劇目根據中國古代四大美人西施、王昭君、貂蟬、楊貴妃的故事串聯而成。

李玉剛「四美圖」封面被許多賣家看成「李玉剛回美國」。（取材自微博）
李玉剛「四美圖」封面被許多賣家看成「李玉剛回美國」。（取材自微博）

舞台劇 歌劇

上一則

港23類從業員須強制舉報虐兒 違者可囚3月、罰5萬

下一則

高考「釘子戶」第27次應考 梁實：今年是最後一戰

延伸閱讀

吳謹言複製「魏瓔珞」人設 新戲未上檔已被點評

吳謹言複製「魏瓔珞」人設 新戲未上檔已被點評
民進黨傳徵召雞排妹選中正萬華立委 地方炸鍋

民進黨傳徵召雞排妹選中正萬華立委 地方炸鍋
坎城影展 范冰冰「中國風禮服」回來了 頭上插一枝竹葉

坎城影展 范冰冰「中國風禮服」回來了 頭上插一枝竹葉
美福陽光活動中心 溫馨慶母親節

美福陽光活動中心 溫馨慶母親節

熱門新聞

一名女子行李掉落在銅鑼灣鬧市，「倒出」一地保險套，路人紛紛上前幫忙撿起。（取自網路）

質量好…香港銅鑼灣鬧區女子行李跌落「保險套」撒滿地

2023-05-31 16:01
被收養的女子小時候的照片。(取材自白鹿視頻)

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

2023-06-01 08:30
（影片截圖）

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

2023-05-27 09:34
中國外交部發言人毛寧。 (取自中國外交部網站)

賴清德說最想跟習近平共進晚餐 中國外交部這樣回答

2023-05-30 10:47
在上海松江租屋的上班族王小姐有天回家竟發現租處已變成一名老人的靈堂，並停放一具棺材。示意圖、非當事人。（取材自Getty Images）

嚇死人…下班回家發現租處變靈堂 上海女怒告房東

2023-05-26 08:30
對於參加首次商業載客飛行的旅客，東航準備了具有紀念意義的特殊登機牌。(取材自央視)

中國製C919商業首航 飛機餐、登機證搶先曝光

2023-05-27 21:25

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行