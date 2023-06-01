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高考「釘子戶」第27次應考 梁實：今年是最後一戰

中國新聞組／杭州1日電
正在做高考試題的梁實。(取材自錢江晚報)
正在做高考試題的梁實。(取材自錢江晚報)

中國「高考釘子戶」梁實又要參加大學入學考試了，今年是第27次高考。從1983年第一次參加落榜後，考上大學年年成為他的目標。56歲的梁實直言高考是為了圓自己「內心的願望」，也覺得今年是「最後一戰」。

錢江晚報報導，回顧27次的高考經歷，梁實也覺得「這個數字確實有點大了」，但考大學的夢，他始終擱置不下。

1983年，16歲的梁實第一次參加高考，落榜之後，連續三年待業在家專心參加考試。家人看不下去，安排他去技校讀書，說畢業後可以分配工作，但他讀了半年就跑回了家。梁實還試過成人高考，考上了南京林業大學成人教育學院，結果讀了半年又跑回了四川，他感覺這些都不是他想要的。

後來，因為年齡的限制，梁實暫時放棄了高考的計畫，結婚生子就業。2001年，高考報名政策調整，取消年齡限制，首次允許25歲以上的考生報名。梁實本已破滅的高考夢，也重新被點燃起來。2002年，梁實再次踏上高考之路，此後只要不忙，梁實都會參加當年的高考。

「最近幾年能考到400多分，之前都是300多分，距離理想的成績還差得遠。」梁實說，「這好讓人頭疼哦。」

被媒體問得最多的問題，還是為什麽要考那麽多年。「最開始參加高考，是為了一個好前程，現在不存在這種想法了，畢竟讀完大學也到了退休的年齡，我只是為了自己內心的一個願望。」梁實說。

報導指出，最開始考試時，梁實還會因為年紀過大，被錯認為是學生家長，被攔在考場外。而如今，已經很少人會再認錯他，還有人會拉著他合影。

這麼多年下來，「高考」已經成為梁實生活的信念，他稱自己對吃穿都沒有什麼追求，衣服經常是從地攤上買的，「高考」成了他最大的興趣。

梁實的計畫是考上重點大學後，就去上大學，而對於想要學什麼專業，梁實還是如一個懵懂的中學生一樣，完全不知道。「以前讀理科，我想學數學。現在轉到文科後，可以報什麼大學，有哪些專業我都不曉得，我沒看過那些，腦海裡完全是空白的。」梁實沒考慮過高考之後的事情。

被問到如果回看自己的一生，大半輩子都花在了高考上，會不會後悔？他表示，自己從不會後悔。「我踮著腳，只是為了摘到那只蘋果，腳痛一些又有啥了不起。」梁實說，不信付出沒有回報。

梁實放在茶館角落的復習資料。(取材自錢江晚報)
梁實放在茶館角落的復習資料。(取材自錢江晚報)

高考 就業 退休

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