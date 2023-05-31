花錢吃剩菜…性價比高又驚喜 「剩菜盲盒」被年輕人瘋搶

惜食魔法袋的使用介面，使用者只能看到品牌與價錢。（取材自紅餐網）

近期，成都刮起「吃剩菜」風，這裡的剩菜不是別人吃剩的飯菜，而是面臨過期的食物。11.9元（人民幣，下同）拿下原價35元的麵包、12.9元拿下原價30元的壽司、35元拿下的巨型披薩……，低廉的價格就能買到大量的食物，令年輕人對「剩菜盲盒」表現出前所未有的追捧。

來源：YouTube

紅餐網報導，「惜食魔法袋」日前宣布入駐重慶，再次引發網友對「剩菜盲盒」的關注。「惜食魔法袋」是一個小程序，其中販賣的盲盒價格多為11.9元和15.9元，裡面的食物以烘焙甜點、簡餐輕食、牛奶 製品為主。其中不乏麵包新語、墨茉點心局、原麥山丘、沁園、仟吉等知名餐飲品牌。

雖然消費者無法指定盲盒內的產品，但袋中食物的價值會超過盲盒的售價，主打物超所值。有人花11.9元買了麵包盲盒，開出了一大一小兩個麵包，生產日期均為當日，兩款麵包原價總和近40元。消費者以約三分之一的金額買到了，的確十分優惠。

正是這種打開時的驚喜感，與極高的性價比，同時還踩在社會「反浪費」的風口上，讓年輕人對「剩菜盲盒」樂此不疲。於是「袋走pack-age」、「兜著走」、「米粒盒子」、「八點以後ZFW」等不少專注於「剩菜盲盒」的軟件也應運而生。

半月談評論，杜絕食品浪費絕不是一時一地的事情，而是需要全社會共同行動、長期堅持。我們期待有更多像「剩菜盲盒」這樣的小妙招出現，在機制創新上打開更多「腦洞」，避免食品浪費。

不過「剩菜盲盒」仍存在口味不佳、以次充好、食物發黴等問題。更有消費者表示，食用後出現身體不適、吃到異物投訴無門的情況。

羊城晚報評論，「剩菜盲盒」本質上是小眾商品。令人擔憂的是，為了達到清倉促銷效果，平台和商家都沒有標注保質日期，將「剩菜盲盒」變成了「保質期盲盒」，不僅損害了消費者的知情權，也容易造成商家將過期商品冒充「臨期剩菜」加以銷售。