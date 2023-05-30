獲救貓頭鷹排排站 陪警員值班 網友調侃：鷹眼監控

貓頭鷹寶寶站在員警肩膀上。(視頻截圖)

湖北丹江口有民眾發現4隻貓頭鷹寶寶，立即求助民警。民警將其帶回派出所，悉心照顧餵食後，一齊站在民警肩頭排排站，網友調侃到：一排「鷹眼監控」陪民警值班了。

經野生動物保護站工作人員確認，這四隻小傢伙係國家二級保護動物貓頭鷹寶寶，將待成年後放歸大自然。

一隻落單的貓頭鷹寶寶被好心的員警撿回派出所飼養，每天都給牠吃好吃的，沒想到小貓頭鷹完全不想回去找爸媽，警察們乾脆收編這隻小貓頭鷹，現在小貓頭鷹每天都會陪警察們一起上班，儼然成為了一隻「警鳥」。 (視頻截圖)

此外，浙江省東陽市一隻落單的貓頭鷹寶寶被好心的員警撿回派出所飼養，每天都給牠吃好吃的，沒想到小貓頭鷹完全不想回去找爸媽，警察 們乾脆收編這隻小貓頭鷹，現在小貓頭鷹每天都會陪警察們一起上班，儼然成為了一隻「警鳥」。

綜合媒體報導，東陽市一名員警在路上發現一隻落單瀕死的小貓頭鷹寶寶，觀察一陣子發現附近並沒有貓頭鷹巢穴及親鳥，推測小貓頭鷹應該是自己從巢中摔落又走了一段路，於是就將牠帶回派出所內暫時照顧。

派出所的員警都相當喜歡這隻小貓頭鷹，每天都給牠餵食新鮮的嫩豬肉跟乾淨的飲水，希望能夠將牠照顧到可以野放。結果沒想到這隻小貓頭鷹發現派出所有好吃好喝的就這樣賴著不走了，每天都黏在救了牠的員警身邊，只要員警坐在電腦前辦公，牠就會乖乖停在電腦螢幕上盯著對方工作，敬業的模樣就像是在說「我也想當警鳥」。

可愛的影片在網路上掀起熱議，網友留言表示「小貓頭鷹：這邊不用打獵就有食物，不想努力了」、「這就是要警察們收編的意思」、「警局有警犬，難道就不能有警鳥了嗎」、「小貓頭鷹該應該只是暫時讓派出所養一下，之後肯定是要送回野生動物救助專門中心的」。