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勞動力老化 江蘇建築工解除年齡上限

中國新聞組／北京30日電
中國國務院常務會議要求，進一步加大困難群眾幫扶力度，穩住民生底線。圖為山西太原農民工。（中新社資料照片）
中國國務院常務會議要求，進一步加大困難群眾幫扶力度，穩住民生底線。圖為山西太原農民工。（中新社資料照片）

中國人口出生率下滑之際，勞動人口的老齡化問題也日趨嚴重。江蘇住建廳通知，不再一刀切禁止超齡建築工人進入工地工作，並通過給建築工人賦碼，控制超齡工人比例。人社部官員表示，相關部門目前已在政策方面做出調整，各地都放寬了對建築工人年齡的限制。

自由亞洲電台引述財新網報導，江蘇省住建廳日前發布「關於進一步做好建築施工從業人員建安碼系統試點應用的通知」，顯示當地政府不再「一刀切」禁止超齡建築工人進入工地工作。據介紹，所謂超齡建築工人即60歲至65歲的男性工人，及55歲至60歲的女性工人。江蘇省希望通過給建築工人賦碼，控制超齡工人比例。

近年來，中國建築業勞動力的老齡化問題逐漸加劇。北京「經濟日報」此前披露，按照目前50歲以上農民工占比情況推算，未來或有8000萬農民工面臨超齡問題，大齡農民工怎麽轉型是擺在中國勞動力資源問題上的一道現實課題。

自媒體「財經白話」指出，2019年3月起，建築工人實名制管理辦法開始全面實行。一些地方先後出台「清退令」，即禁止18周歲以下、60歲以上的男性及50周歲以上的女性這三類人員，進入施工現場從事建築施工作業。

「清退令」表面上看是出於工人安全的考慮，但並沒有符合實際國情。60歲以上的老人，除了公職人員和城裡退休老人，很多農村60歲以上的老人，都沒有安享晚年的條件。盲目一刀切，相當於剝奪了他們的勞動權。也讓很多家庭陷入了更加窘迫的狀況。

報導指出，今年4月份財經雜誌發布了「中國第一代農民工，還在打工」深度報導，文中指出：第一代農民工（上世紀70年代及以前出生，並在80年代初至90年代外出務工的人群）普遍因為生活和養老儲備不足，仍然在為生計勞作不息。「活到老，工作到老」成為他們的現況。

2022年末，人社部、農業農村部印發「關於進一步支持農民工就業創業的實施意見」，指導企業不得以年齡為由一刀切清退大齡農民工，近日江蘇解禁建築工年齡上限的背景，後續必然會有更多的省市自治區跟進。

第一代農民工的命運與時代變化聯繫緊密，他們的工作身影是中國城鎮化過程的一個鮮明意...
第一代農民工的命運與時代變化聯繫緊密，他們的工作身影是中國城鎮化過程的一個鮮明意象。示意圖。（新華社）

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