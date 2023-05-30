想當「島主」嗎？浙江無人島掛牌 2785萬元起拍

中國首個有明確使用權的無居民海島掛牌拍賣。(取材自浙江新聞)

寧波象山縣有個美麗的無人島叫做「旦門山島」，12年前，該島成為中國首個有明確使用權的無居民海島；近日，旦門山島使用權及島上附屬資產被放到淘寶公開拍賣 ，評估價3977.19萬元，起拍價2785萬元，競價周期一天，吸引了約6000人次圍觀。

浙江新聞報導，獲得旦門山島50年使用權人為象山海洋遊渡假有限公司，其背後實控人為黃益民；此次拍賣標的物為旦門山島的無居民海島使用權及海域使用權（含碼頭）以及島上現存建築及附屬配套，法拍的頁面上，寧波市中級人民法院還展示了一段三分鐘的視頻，介紹旦門山島。

據了解，旦門山島位於象山縣東陳鄉東面，與東陳鄉旦門村隔海相望，距大陸最邊位置約1公里，距最近的東旦碼頭約3公里，坐船過去半小時不到。

旦門山島擁有五峰，每當旭日東昇，日影、島影倒映在水中，構成「旦」字，因此而得名。島上植被以草叢為主，有部分針葉林，島上有全中國並不多見的丹霞地貌，島的周圍礁石密布，海螺叢生，還有一個秀美的紅沙灘。

東陳鄉政府黨委副書記吳昊表示，目前在島上承包經營民宿 的是旦門村的馬老闆，根據他在朋友圈發布的一些照片可以看到，旦門山島風光誘人，民宿、餐廳、會議室一應俱全，還有一個小游泳池。

據報導，旦門山島首任島主姓胡，他承認轉讓給黃益民。黃益民接手時，向原來開發商及相關方支付數千萬元費用。2011年11月8日，黃益民以實施補辦手續的方式，向國家繳納了344萬元使用金之後獲得使用證，使用年限為50年，即2061年10月10日到期。