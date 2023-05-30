我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos荷姆斯今入獄吃11年牢飯 最擔心遭偷拍

點外賣送餐到府 這些收費名目你聽過嗎

想當「島主」嗎？浙江無人島掛牌 2785萬元起拍

中國新聞組／北京30日電
中國首個有明確使用權的無居民海島掛牌拍賣。(取材自浙江新聞)
中國首個有明確使用權的無居民海島掛牌拍賣。(取材自浙江新聞)

寧波象山縣有個美麗的無人島叫做「旦門山島」，12年前，該島成為中國首個有明確使用權的無居民海島；近日，旦門山島使用權及島上附屬資產被放到淘寶公開拍賣，評估價3977.19萬元，起拍價2785萬元，競價周期一天，吸引了約6000人次圍觀。

浙江新聞報導，獲得旦門山島50年使用權人為象山海洋遊渡假有限公司，其背後實控人為黃益民；此次拍賣標的物為旦門山島的無居民海島使用權及海域使用權（含碼頭）以及島上現存建築及附屬配套，法拍的頁面上，寧波市中級人民法院還展示了一段三分鐘的視頻，介紹旦門山島。

據了解，旦門山島位於象山縣東陳鄉東面，與東陳鄉旦門村隔海相望，距大陸最邊位置約1公里，距最近的東旦碼頭約3公里，坐船過去半小時不到。

旦門山島擁有五峰，每當旭日東昇，日影、島影倒映在水中，構成「旦」字，因此而得名。島上植被以草叢為主，有部分針葉林，島上有全中國並不多見的丹霞地貌，島的周圍礁石密布，海螺叢生，還有一個秀美的紅沙灘。

東陳鄉政府黨委副書記吳昊表示，目前在島上承包經營民宿的是旦門村的馬老闆，根據他在朋友圈發布的一些照片可以看到，旦門山島風光誘人，民宿、餐廳、會議室一應俱全，還有一個小游泳池。

據報導，旦門山島首任島主姓胡，他承認轉讓給黃益民。黃益民接手時，向原來開發商及相關方支付數千萬元費用。2011年11月8日，黃益民以實施補辦手續的方式，向國家繳納了344萬元使用金之後獲得使用證，使用年限為50年，即2061年10月10日到期。

據當年的媒體報導，黃益民曾有宏大的當島主的計畫。他拿到中國第一張由國家海洋局頒發的編號為「11001」的無居民海島使用權證書時，成為中國首位法律認可的無人島「島主」。根據當年的「旦門山島保護與利用規畫」，到2020年前，投資額將不少於10億元人民幣，包括沙灘高爾夫、溫泉渡假酒店、海灘泥浴、海島影視拍攝基地等項目。

中國首個有明確使用權的無居民海島掛牌拍賣。(取材自浙江新聞)
中國首個有明確使用權的無居民海島掛牌拍賣。(取材自浙江新聞)
中國首個有明確使用權的無居民海島掛牌拍賣。(取材自浙江新聞)
中國首個有明確使用權的無居民海島掛牌拍賣。(取材自浙江新聞)

民宿 拍賣 投資

上一則

香港樓價漲勢放緩 出口連跌12個月

下一則

黎智英申請永久終止聆訊 港高院駁回

延伸閱讀

杭州亞運倒數 義烏運動品商忙翻 訂單已排到下半年

杭州亞運倒數 義烏運動品商忙翻 訂單已排到下半年
中國六大外貿重鎮 前4月出口成長

中國六大外貿重鎮 前4月出口成長
啥情況？寧波女饅頭吃太急 吐出1碗鮮血 醫生這樣提醒…

啥情況？寧波女饅頭吃太急 吐出1碗鮮血 醫生這樣提醒…
沙灘上驚見3.6公尺巨鱷 警搏命趨前拍尾巴…真相超錯愕

沙灘上驚見3.6公尺巨鱷 警搏命趨前拍尾巴…真相超錯愕

熱門新聞

國泰航空已是第三度在官方微博發布道歉聲明，此次宣布解聘三名引發歧視風波的涉事空服員。取自微博

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

2023-05-23 11:11
歧視事件發生後，多名網友在國泰航空官方微博留言表示，這已非第一次發生，但港媒報導稱，國泰空服員工會發布內部電子郵件，力挺空服員。（中新社）

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

2023-05-24 10:02
亞馬遜（Amazon）23日宣布，將從7月17日起，停運亞馬遜中文官方網站 「Amazon.cn」，以及暫停向賣家提供該平台的服務。圖/截自亞馬遜中國官網

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

2023-05-23 09:17
（影片截圖）

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

2023-05-27 09:34
一男子與抖音直播主發生口角，拿大刀將其中一人手掌砍斷。(截取自推特影片)

網紅直播中遭大刀狂砍 錄下手掌被砍飛驚悚畫面

2023-05-24 13:55
俗稱「歐洲野牛」的大型氣墊登陸艇，據傳中國大陸已實現全國產化並進入量產，大陸多個網路平台近日均發布編號3260的728型氣墊登陸艇的相片。（取自利刃號）

中國產「歐洲野牛」登陸艇傳量產 號稱將成「奪台神器」

2023-05-21 02:06

超人氣

更多 >
金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為

金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為
黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣
債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義
章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」

章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」
部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品

部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品