旅美20年大熊貓「丫丫」檢疫期滿 專機抵京 暫不對外展出

中國旅美大熊貓ㄚㄚ已於29日返回北京，未來將在北京動物園內生活。（新華社）

中國旅美大熊貓「丫丫」今年初曾疑因遭不良飼養，導致健康狀況不佳，引起中國網友關注，在20年租借期滿後，「丫丫」上月底從美國搭專機回到上海，經隔離檢疫措施後，終於在29日零時43分回到北京動物園 大熊貓館，這也是牠未來生活的地方。園方指出，因「丫丫」已進入老年，需靜養、適應新的環境，暫時不會對外展出。

據央視新聞報導，28日晚間，大熊貓「丫丫」搭乘專機從上海返回北京。在此之前，北京動物園大熊貓館前已加裝了安檢門，工作人員透露，因為遊客較多，加上「丫丫」即將回來，因此在前兩天新裝。

據了解，在回到北京動物園後，「丫丫」將與因活潑好動取得高人氣的另一位熊貓「萌蘭」成為鄰居。

「丫丫」於4月26日離開美國孟菲斯動物園，踏上返國之旅。4月27日抵達上海浦東後，據中國相關規定，轉移至隔離檢疫區，開始一個月的隔離期，直至5月28日結束。

國家林草局表示，目前「丫丫」健康狀況穩定，北京動物園已準備專門飼養場館，制定了有針對性的飼養護理、醫療保障及營養健康等方案，並安排前期技術團隊繼續照料其生活。

但因「丫丫」已進入老年，需靜養、適應新的環境，暫時不會對外展出。北京動物園表示，將透過官方微博 於近期發布「丫丫」的相關訊息。