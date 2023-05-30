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生態環境部：27省市前4月4892沙塵天 近5年同期最多

記者林茂仁／綜合報導
北京遭遇大風和沙塵天氣，市民在沙塵天氣裡遊覽景山公園。（中新社）
北京遭遇大風和沙塵天氣，市民在沙塵天氣裡遊覽景山公園。（中新社）

中國生態環境部生態環境監測司副司長蔣火華29日表示，今年1-4月，全國共計27個省市、267個城市合計出現4892天的沙塵天，為近五年同期最多，由沙塵天氣導致的平均超標天數比例為7.1%。

中通社報導，生態環境部數據顯示，今年1-4月，中國共發生12次沙塵天氣過程，其中，6次集中在4月，沙塵天氣強度大、範圍廣、持續時間長，總體偏重。

蔣火華說，今年春季以來發生的幾次較大的沙塵過程，影響中國北方地區的沙塵源主要是蒙古國南部戈壁荒漠區以及中國西北沙源地。

專家分析估算，蒙古國對中國北京沙塵濃度的貢獻可以達到七成，對中國東北地區和中東部其他地區的沙塵濃度貢獻超過五成。

蒙古國外長巴特策策格在5月1日至2日訪問中國，與中國國務委員兼外交部長秦剛會談。在共同防治荒漠化和沙塵暴方面，蒙古國外交部稱，中方支持蒙古國總統呼日勒蘇赫提出的種植「10億棵樹計畫」，今年5月、6月，蒙中雙方將就落實去年兩國元首會晤期間提出的設立中蒙荒漠化防治合作中心相關事宜分別在北京和烏蘭巴托舉行工作組會議。

中方也表示支持2026年由蒙古國在烏蘭巴托組織舉辦《聯合國防治荒漠化公約》第17次締約方大會並願與蒙方開展合作，相關項目的可行性研究團隊將於今年5月赴烏蘭巴托開展工作。

北京 秦剛 聯合國

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