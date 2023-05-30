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景海鵬為飛天鍛鍊：600俯臥撐、600仰臥起坐成每天標配

中國新聞組／北京30日電
56歲的景海鵬是中國飛天次數最多的航天員。(新華社)
56歲的景海鵬是中國飛天次數最多的航天員。(新華社)

神舟16號載人航天飛船30日發射升空，這是繼天舟六號貨運飛船成功升空後，中國航天工程今年的第二次飛行任務，3名太空人將在太空駐留約5個月。四度飛天的「老大哥」景海鵬為了訓練4年多沒有回老家探望父母，面對毫無經驗的「跨代乘組」，他自信的說：「別緊張，天上有我」。

中國青年報報導，56歲的景海鵬，參加過神舟七號、九號和11號的飛行任務，此次是他自2016年後再次參與飛行任務，令他成為中國飛天次數最多的航天員。

為了第四次圓夢，在這7年間景海鵬從沒耽誤過訓練，他幾乎沒有在晚上12時前睡覺，周末幾乎沒有休息，「600個俯臥撐、600個仰臥起坐、上千次跳繩成為我每天的標配」。為此，他已經4年多沒有回老家探望父母。而70多本手冊指南、成千上萬條指令都已爛熟於心……經過多年的堅持，景海鵬的身體素質和飛行技能依舊優秀。

神舟16號乘組是個全新組合，首次由航天駕駛員、航天飛行工程師和載荷專家三種類型的航天員組成。面對2名比自己小了整20歲、毫無飛行經驗及太空環境體驗的隊友組成的「跨代乘組」，景海鵬深感責任重大。

經過一年多的朝夕相處和訓練，景海鵬和兩名年輕隊友亦師亦友，任何一個表情、動作和眼神都能心領神會。他經常告訴隊友：「沒關係，別緊張，天上有我」。

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