歌曲「紅孩兒十八贏」嘲諷中國社會、影射習 微博遭下架

耳光樂隊創作的歌曲「紅孩兒十八贏」，歌詞嘲諷當今中國社會荒謬的現象，並隱約影射中共總書記習近平。(擷自影片)

中國以歌曲表達對現實不滿的創作持續不斷。一支由中國耳光樂隊在幾個月前創作的歌曲「紅孩兒十八贏」近日又受到關注，歌詞嘲諷當今中國社會荒謬的現象，並隱約影射中共總書記習近平 。

這首歌講述的紅孩兒，明眼人看得出是在暗喻習近平。歌詞指紅孩兒被牛魔王和鐵扇公主嬌生慣養，所以「300多歲還是個大齡兒童」，且「有嚴重的被迫害妄想症」；又說「火雲洞山神和土地常被他瞎折騰」，暗喻中國人民的山神和土地卻「各個都得了斯德哥爾摩症」。

歌詞提到了疫情期間的動態清零、社會上為人詬病的天價結婚聘金、東航墜機慘案至今沒有真相、官員男女關係混亂、唐山打人案、因為沒做核酸檢測 來不及就醫死亡的蘭州3歲童、徒步離廠的富士康大軍等，還提及各種涉外新聞，算是回顧了2022年中國社會各種突出的事件。

影片來源：YouTube

歌詞以台語歌「愛拚才會贏」旋律為背景，末段唱到「和死神搶父母這冬天太煎熬」、「感謝你浪費三年時間保護我」、「生在這偉大的時代 咱就偷著樂」等。

耳光樂隊成立於1998年，樂隊以「新民俗主義」的風格在中國搖滾樂壇上擁有許多聽眾。在微博上搜尋「紅孩兒十八贏」這首歌，得到「抱歉，未找到相關結果」的回應。在中國的搜尋引擎上，也搜尋不到這首歌。

在中國，儘管面臨審查和封殺，但一直都有人以歌曲嘲諷現實或表達不滿，創作者可能是專業樂隊，也可能是一般民眾，聽眾也以此作為宣洩情緒的出口。

今年3月，帳號「鬼山哥」的網友製作「陽光開朗孔乙己」歌曲，配合先前有關青年高不成低不就的失業話題，嘲諷地批判當今中國社會就業環境不友善，但只能以陽光開朗的形象包裝；歌曲很快就在影音平台B站被下架。

此外，根據網上流傳的影片，今年3月底，一大群年輕人聚集在貴州地鐵 大合唱新褲子樂團幾年前的歌曲「沒有理想的人不傷心」，歌詞「我不要在失敗孤獨中死去，我不要一直活在地下裡」讓許多人用力唱和。外界認為，經歷清零3年管控、社會經濟發展又不如以往的年輕人，對這首歌特別有共鳴。

日前，脫口秀演員李昊石的演出被指侮辱軍人，公司被巨額罰款，他本人也面臨牢獄之災。外界關注涉及現實負面議題或以嘲諷為特色的藝文創作，在中國是否會更加缺乏發聲空間。