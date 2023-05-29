獨生女過戶遺產 冒出22繼承者 一度以為爸媽藏有其他祕密

獨生女雙親去世後冒出22個繼承者。圖為房產示意圖。（取材自微博）

浙江近日傳出一名楊女士父母過世多年，日前她想要過戶父母名下的房產，竟冒出22名繼承人，當下相當錯愕，因為她只是獨生女，繼承人竟還另有他人，還以為是爸媽藏有其他祕密。最後在縣公證處通過為親戚辦理委託、聲明等方式放棄繼承權之後，成功繼承遺產。

極目新聞報導，楊女士的父親於2004年去世，母親於2007年去世，名下留有一處房產為婚內共同財產。根據民法規定，遺產繼承第一順序：配偶、子女、父母；第二順序：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。日前楊女士想要過戶，到平陽縣公證處辦理繼承公證時，竟牽出了四代共22名繼承人。

據報導，想要完全繼承房產，楊女士需要找到所有繼承人，然而這些親戚遍布全國各地，有些甚至多年未聯繫，讓楊女士很疑惑。最後在縣公證處通過為親戚辦理委託、聲明等方式放棄繼承權之後，楊女士個人成功繼承。

縣公證處相關負責人表示，像楊女士這樣的情況並不是個例，法定繼承因牽涉到轉繼承，代位繼承等問題導致關聯親戚眾多。例如此次楊女士的繼承就牽扯到四代人，甚至很多親戚楊女士從來都沒見過面。

報導稱，縣公證處建議，為了讓子女更好地繼承自己的遺產，生前進行預立遺囑也是一個有效的途徑。通過辦理公證遺囑，立遺囑人可以有效降低遺囑無效的法律風險。同時，以明確特定繼承人的方式，不僅能破除錯綜複雜的繼承人關係網，而且可以減少身後糾紛。