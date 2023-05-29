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「假裝在日本」 上海日系橋暴紅 警拉橫幅禁滯留被嫌醜

中國新聞組╱上海29日電
上海普濟路橋有許多頗具噱頭的標籤或帖子，如「魔都最日系天橋」、「日雜感天橋」、「最美S彎」等等。(取材自看看新聞)
上海普濟路橋有許多頗具噱頭的標籤或帖子，如「魔都最日系天橋」、「日雜感天橋」、「最美S彎」等等。(取材自看看新聞)

上海普濟路橋被網民稱為「魔都最日系天橋」，吸引許多「網紅」拍照，近日突然多出幾條寫著「110，守護您的平安」等橫幅引發熱議。這源於普濟路橋每天吸引大批網紅和民眾拍照，與大量機車爭道，險象環生，警方除禁止滯留橋上拍照，並在橋上掛出多個突兀橫幅，企圖「用魔法打敗魔法」間勸阻拍「美照」，但效果有限，還有網友表示「這樣貼真的很醜」。

看看新聞報導，上海普濟路橋因引橋橋面整體呈S形，兩旁建築都是淡雅灰調，橋邊的廣玉蘭長勢茂盛，開著白色的花，給許多網民「假裝在日本」的感覺。

一直以來普濟路橋都很火爆，每天都有穿著時尚的帥哥美女、扛著「長槍短炮」的攝影師到這兒拍照，在多個社交平台不難發現，這座橋有許多頗具噱頭的標籤或帖子，如「魔都最日系天橋」、「日雜感天橋」、「最美S彎」等等；與此對應的是一系列略帶「復古感」、「大片感」的攝影作品，不少帖子有著可觀的點讚和收藏量。

然而該橋是行人和機車共用橋，不少攝影師發文稱「最好看的角度是站在馬路中間，拍大全景超美的」，一些「打卡」者帶道具、帶攝影師，各種凹造型，甚至還有直接在橋上換裝的。隨著拍照的人越來越多，導致人車爭道，險象環生。

報導稱，橫幅的出現，或能適當減少到橋上「打卡」拍照的遊人，然而還是有不少人為了美照違反道路規定，到引橋橋面拍照。附近居民說，橫幅雖然阻礙了一些視角鏡頭，但仍有一些點位能拍到好看的照片，比如引橋另一側的「百空間」大樓。

人車爭道讓上海市公安局靜安分局天目西路派出所很頭痛，再三申誡普濟路橋不允許行人滯留拍照，非常危險，如果拍照會取締。然而靠橫幅解決效果有限，有市民表示，城市景觀是「重要資產」，是城市特色和活力的象徵，橫幅破壞了氛圍感，建議管理部門除了「堵」，也許可從「疏」來解題，例如畫定專門的安全打卡點。

上海普濟路橋非機動車通行量較大。(取材自看看新聞)
上海普濟路橋非機動車通行量較大。(取材自看看新聞)

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