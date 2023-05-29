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曾涉抵制新疆棉 H&M：北京三里屯旗艦店6月關

中國新聞組／北京29日電
H&M北京三里屯太古里旗艦店占地面積超過1200平方米，是品牌在中國開設規模最大的門店之一。(取材自界面新聞)
H&M北京三里屯太古里旗艦店占地面積超過1200平方米，是品牌在中國開設規模最大的門店之一。(取材自界面新聞)

曾涉抵制新疆棉的國際時尚品牌H&M，已開始通知消費者位於北京三里屯太古里的旗艦店將在今年6月11日正式停止運營。該店占地面積超過1200平方米，是品牌在中國開設規模最大的門店之一。

界面新聞報導，作為H&M正式進入中國市場後開設的第200家店，三里屯太古里旗艦店對其有著重要意義。而2014年開業時正值快時尚黃金時代，太古地產自然也願意簽下10年長約，提供位於入口處且面向工人體育場北路的優越舖位。

隨著潮流趨勢和消費者喜好轉向，整個快時尚行業也在出現變化。據報導，H&M中國公關團隊表示，三里屯太古里旗艦店關閉後，將會繼續在北京和中國其它城市尋找合適的門店位置，開設品牌全新旗艦店。

一份來自H&M的官方聲明稱：中國市場始終是H&M最重要的市場之一。隨著零售業持續的數字化轉型以及顧客購物習慣的改變，我們將繼續優化門店組合，使之與各個市場形成最佳匹配，同時進一步為中國消費者帶來更加優質的購物體驗。

這也是繼2022年關閉上海淮海中路旗艦店後，H&M在中國的又一重大布局調整。淮海中路旗艦店是H&M於2007年進入中國市場開設的第一家門店，同時也是之前品牌在中國市場開設面積最大的門店。

截止2022年末，H&M在中國開設門店數量為360家。根據財報，H&M集團2023財年第一季度銷售額同比增長12%至548.72億瑞典克朗，淨利潤同比增長3%。

不只H&M，許多快時尚品牌都在近年調整中國市場布局策略。包括：Zara過去一年裡，已關閉北京、上海、廣州、重慶等多個城市門店。美國快時尚品牌GAP則於2022年11月宣布將中國市場業務以用4000萬美元出售給寶尊電商，而其子品牌Old Navy已在2020年正式退出中國市場。

港媒報導，2021年3月，多間跨國品牌因關注「強迫勞動」而拒絕使用新疆棉花的名單在中國社交媒體傳出，此事引發中國民眾憤怒，H&M隨即遭到抵制。

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