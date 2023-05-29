淄博燒烤好吵？中高考臨近 凌晨客潮湧 居民投訴增多

山東淄博燒烤火紅，吸引眾多網紅打卡。(中新社)

在山東淄博當地，一則有關燒烤「擾民」的投訴近日被認定屬實。官方內部文件亦確認，隨著該市遊客人數激增和「高考 」「中考」臨近，燒烤「擾民」引發的投訴在增多。

澎湃新聞報導，5月中旬，有網友通過人民網領導留言板向淄博市領導反映，其是博山區顏山社區的居民，隨著淄博燒烤走紅，晚上燒烤店生意爆滿，經常營業到凌晨，（顧客）說話聲音較大，直接影響我們樓上居民正常休息，請領導能夠給予協調解決。

淄博市博山區山頭街道辦事處經調查處理後於5月25日確認，經查，顏山社區附近的燒烤店晚上生意爆滿，室內坐不下只能在外面放置桌椅，經常營業到凌晨，確實存在說話聲音較大的情況。

答覆稱，收到網友反映的問題後，山頭街道工作人員與燒烤店進行了協調，禁止在室外放置桌椅，進一步減少噪音污染。目前，顏山社區附近燒烤店已無室外擺放桌椅的情況。下一步，山頭街道將加強日常管理，努力為居民營造舒適的生活環境。

據報導，淄博燒烤的擾民隱憂，此前已引起官方注意。

據淄博張店區綜合行政執法局3月29日消息，為扮靚「家門口」，又營造「煙火氣」，該局加大對主次幹道兩側及背街小巷周邊人口密集、投訴敏感區域的巡查力度，指導燒烤經營業主按照進店、進場、進院的「三進」要求規範經營，防止發生噪音擾民、破壞環境衛生和公共設施等現象。組織開展常態化燒烤等餐飲業的油煙排放檢查，督導經營業主按環保要求使用無菸燒烤爐，配備油煙淨化處理設施，確保油煙排放達標。

隨著中高考臨近，淄博市生態環境委員會辦公室於5月18日發出通知稱，淄博市將在中高考期間加強噪聲污染防治工作。

淄博市博山區、張店區也發出《關於加強中高考期間環境噪聲管理的通告》稱，文化娛樂、體育、餐飲等場所的經營管理者應當採取有效措施，防止、減輕噪聲污染；禁止在商業經營活動中使用高音廣播喇叭或採用其他發出高噪聲的方法招攬顧客等。淄博高新區則明確，5月25日至6月20日為高新區中、高考禁噪期，禁止各類文化娛樂、餐飲等公共服務場所噪音擾民。禁止在商業經營活動中使用高音廣播喇叭或採用其他發出高噪聲的方法招攬顧客。