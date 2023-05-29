C919商業首飛 中網友：除A空巴、B波音 藍天有「C」了

國產大飛機C919商業首航成功，機上乘客揮舞五星旗歡呼。(取材自澎湃新聞)

中國國產大飛機C919昨天完成商業首航，民航客機兩大巨頭空巴（也譯「空客」）與波音也在微博 發文，向中國東方航空 及中國商飛表示祝賀。多家外媒也關注報導，並稱C919這次商業首飛成功，是「對波音和空巴雙頭壟斷發起的挑戰」，「劍指」歐美飛機製造巨頭，中國朝著結束對外國技術依賴、努力進一步實現自給自足更進了一步。

隨著東航C919完成商業首飛，「中國人終於要坐上國產大飛機」等相關話題一度登上微博熱榜前列，網民在社群 平台集體慶功。有網民說，除了「A」（空巴，Airbus）和「B」（波音，Boeing），從此浩瀚藍天有了「C」（中國商飛）的身影。」

而作為民航客機兩大巨頭空巴與波音，也在微博發文：「在C919今日成功商業首航之際，我們向中國東方航空和中國商飛致以誠摯祝賀！」「熱烈祝賀@中國東方航空@中國商飛C919飛機順利完成首次商業飛行！」中國商飛也發布評論表示感謝。

觀察者網報導，外媒也紛紛以「中國努力進一步實現自給自足的里程碑」，「打破了當前由美歐主導的國際航空業的控制」，「有望打破空巴和波音在單通道噴氣式飛機領域的主導地位」等報導，提及此舉背後「劍指」歐美飛機製造巨頭的「里程碑」式意涵，直言中國朝著結束對外國技術依賴、努力進一步實現自給自足更進了一步。

華爾街日報28日評價稱，這意味著美國飛機製造商波音和歐洲飛機製造巨頭空中客車在中國市場的「雙頭壟斷地位遭到了挑戰」，「儘管這一挑戰規模不大，但頗具象徵意義。」

美國有線電視新聞網（CNN）指出，C919的推出被視為支持中國製造戰略的關鍵時刻，該戰略旨在促進本地製造業，包括減少航空業對外國飛機的依賴。C919可容納192名乘客，航程最高可達5555公里，這使它將成為空巴A320和波音737的直接競爭對手。

美聯社分析稱，C919商業首航之際，中國商飛正希望打入單通道噴氣式飛機市場，直接挑戰空巴和波音。英國廣播公司（BBC）也稱，C919被中國國內評價為「最具創新性的成就之一」，中國商飛有望打破空巴和波音在單通道噴氣式飛機領域的主導地位。

有些西方媒體不看好C919在發達國家的市場，路透援引民航專家李瀚明稱，「對於C919來說，國內市場已經足夠大了。」

軍事評論員宋忠平近日接受聯合早報訪問時則指出，即便C919完全按照美國和歐洲的適航標準建造，也很可能面臨「政治歧視」，無法進入歐美市場。C919首先會滿足國內市場需求，其次開拓第三世界國家，以此在國際市場爭取更大競爭力。