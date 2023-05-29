見證歷史 C919商業首飛 圓中國夢、獲「水門」禮

中國東方航空5月28日上午10時32分使用中國商飛全球首架交付的C919大型客機，執行MU9191航班，從上海虹橋國際機場飛往北京首都國際機場，開啟這一機型全球首次商業載客飛行。(中新社)

5月28日12點31分，由中國東方航空運營的首架C919國產單通道幹線客機在北京首都國際機場 降落，開啟中國國產大飛機C919全球首次商業載客運營。C919從上海搭載近130名首航旅客，成功飛行1小時59分，不僅使國產大飛機走進消費者，更圓了中國半世紀以來的大飛機飛行夢想。目前東航 C919相關航線 機票已翻倍仍被瘋搶，而C919飛機的訂單已超千架。

28日早上8時許，上海虹橋機場機庫舉行C919首航儀式。大公報報導，在眾人見證下，C919飛機從滑行到起飛一氣呵成，離地一刻機艙內響起熱烈掌聲。東航C919降落北京首都國際機場時，穿過象徵民航最高禮儀的 「水門」。機艙內，乘客們揮舞五星旗唱響「歌唱祖國」，高呼「東方風來，翼起翱翔」，並切下印有「首航成功」蛋糕慶祝。

報導指出，從1970年自主研製 「運十」 立項開始算，到2022年C919成功交付，足足用了52年。C919從立項到首航，也用了16年。東航副總經理馮德華表示，此次商業首航標誌C919 「研發、製造、取證、投運」 全面貫通，民航商業運營國產大飛機正式 「起步」 ，「是夢想照進現實的時刻。」

東航表示，後續隨著該機型的陸續引進，將逐步擴展投放到更多的航線。5月26日上線銷售的5月29日上海虹橋-成都天府航線機票，經濟艙不含稅價格為919元人民幣起已銷售一空。

華夏時報報導，C919大型客機是中國首次按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的噴氣式幹線客機，在被稱為中國最具商業價值的京滬航線實施商業首航，對這個全新的機型以及航空公司將展開的規模化商業運營都具有極為重要的意義。

而在首航前，C919已進行了92次驗證飛行，飛行時長171小時，飛行里程12萬3960公里。按計畫，中國商用飛機有限責任公司今年還將交付給東航4架C919。

大型飛機重大專項在2006年被國務院確定為16個重大科技專項之一。民航資源網專家李瀚明表示，投入商業運營是C919一個重要的里程碑，相信未來，產業鏈協作的順暢程度會提升，國產化率可進一步提高，從而降低採購物流成本，提升生產效益，令產品更有競爭力。

中國商用飛機有限責任公司數據顯示，C919已有包括航空公司和租賃公司在內約1061架訂單。也有外媒報導稱C919訂單已達1200多架。

C919國產大飛機的最終目標是實現100%國產化，目前國產化率約60%，許多零組件仍仰賴西方企業。學者呼籲為避免被「卡脖子」風險，應加快提高國產率。