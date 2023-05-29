準備就緒 中國載人太空船神舟十六號30日發射
神舟十六號載人飛船與長征二號F遙十六運載火箭組合體日前已運至發射區，等待出發執行任務。經中國空間站應用與發展階段飛行任務總指揮部研究決定，神舟十六號定於北京時間30日早上9時31分（美東時間29日晚9時31分）發射。相比以往的飛行乘組，本次神舟十六號乘組為首次包含「航天駕駛員、航天飛行工程師、載荷專家」三個不同類型的太空人，這也是中國首次有航天飛行工程師和載荷專家執行飛行任務。
中國酒泉衛星發射中心29日召開神舟十六號載人飛行任務記者會，報告此次任務相關訊息。中國載人航天工程辦公室副主任、工程新聞發言人林西強解釋，中國太空站已完成建造，進入應用與發展階段。目前，太空站組合體狀態和各項設備運作正常，神舟十六號載人飛船和長征二號F遙十六運載火箭產品質量受控。而神舟十六號航天員乘組狀態良好，地面系統設施設備運行穩定，發射前各項準備工作已就緒。
林西強介紹，神舟十六號飛行乘組由太空人景海鵬、朱楊柱和桂海潮組成。其中，景海鵬擔任指令長，他也是中國中國迄今以來，首位第四次參與太空任務的太空人。
林西強補充，相比以往乘組，神舟十六號乘組的特點可三個字來形容。一是「全」，首次包含了「航天駕駛員、航天飛行工程師、載荷專家」三個類型的航天員。其次是「新」，第三批太空人首次執行飛行任務，同時，也是航天飛行工程師和載荷專家首次執行飛行任務。最後則是「多」，太空人景海鵬是第四次執行飛行任務，將是中國目前「飛天次數最多」的太空人。
此外，神舟十五號航天員乘組在與神舟十六號航天員乘組完成在軌輪換任務後，返回東風著陸場。
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