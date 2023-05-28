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林毅夫：中國經濟2030超過美國 成為世界第一大經濟體

記者林宸誼／綜合報導

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫表示，如果沒有意外的「黑天鵝事件」，中國今年實際經濟增長估將超過6%。他並預測中國的經濟總規模或將在2030年超過美國，成為世界第一大經濟體。「到了2049年，中國的人均生產值將達到美國的一半，而中國國內生產總值或達到美國國內生產總值的兩倍。」

鳳凰衛視報導，林毅夫表示，中國GDP設立5%的增速目標屬於保守估計，如果沒有「黑天鵝事件」，預計實際經濟增長有機會超過6%，他有信心下半年即第3及第4季度經濟會有明顯反彈。

林毅夫提到，「從供給側的技術可能性來看，中國應該有8%的增長潛力。」他進一步分析，「中國發展潛力挺大，加上有經濟反彈，所以我認為今年經濟發展速度應該會高於政府所提到的5%增長，甚至完全有可能6%左右。」

談到中共的20大報告提及提到，中國建國百年時，要成為先進發達國家。林毅夫認為，「到了2049年，中國的人均生產值將達到美國的一半，而中國國內生產總值或達到美國國內生產總值的兩倍。」

按市場匯率計算，林毅夫預測中國的經濟總規模或將在2030年左右、2035年前超過美國，成為世界第一大經濟體。

他解釋，「2035年前，中國有8%增長潛力，因為中國發展階段相當於德國40年代中、日本50年代中、南韓80年代中發展水平，這些國家當時都維持8%以上的人均GDP增長。」

匯率 北京 20大

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