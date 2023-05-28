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全球唯一野生白熊貓亮相 「像披了層雪」

中國新聞組／北京28日電
紅外相機拍攝到的白色大熊貓活動畫面。（新華社）
紅外相機拍攝到的白色大熊貓活動畫面。（新華社）

四川臥龍保護區的紅外相機4年前首次拍到一隻2、3歲野生白色大熊貓，經過追蹤監測，臥龍管理局昨日發布全球唯一「白熊貓」最新活動影像，不少網友驚嘆，這隻熊貓像是剛去北極玩一樣，披了一層雪衣在身上；而旅美大熊貓丫丫回國後在上海動物園進行為期一個月的隔離檢疫，今日回到北京，由北京動物園專家團隊全天24小時陪護。

來源：YouTube

綜合媒體報導，亮相的「白熊貓」，在2019年就曾露面，不過專家後來認定，這隻熊貓是因為得了「白化症」

從公布影像發現，2月底，一對大熊貓母子在一處樹洞休息，白色大熊貓漸漸地向它們靠近，熊貓媽媽首先察覺，發出一聲極短的警示，膽大的熊貓幼崽便撲了上去，白色大熊貓邊向後撤退邊發出「咩咩咩」的叫聲，向它們示意想要親近，熊貓媽媽全程保持「淡定」未踏出樹洞半步。一段時間後，熊貓母子離開樹洞，白色大熊貓又回到樹洞前，仔細嗅聞熊貓媽媽曾待過的每一處地方。此後也多次拍攝到這三隻大熊貓相互交叉的活動軌跡。

通過觀察，中國大熊貓保護研究中心工作人員認為，畫面中的熊貓媽媽極有可能是白色大熊貓的媽媽。

南方都市報報導，4月27日自美返國的大熊貓丫丫在上海專門的隔離檢疫場所生活已滿一個月。5月27日，動物園已經做好丫丫返京的準備工作，北京市公園管理中心也表示，準備好迎接丫丫。

丫丫由中國租借給美國孟菲斯動物園，因為身體患病，骨瘦如柴的慘樣，讓中國網友呼籲把丫丫接回國治療。

紅外相機拍攝到的白色大熊貓正面照。（新華社）
紅外相機拍攝到的白色大熊貓正面照。（新華社）
四川臥龍拍攝到白色大熊貓與野生大熊貓打鬥畫面。（新華社）
四川臥龍拍攝到白色大熊貓與野生大熊貓打鬥畫面。（新華社）
大熊貓「丫丫」在上海隔離滿月將返京，北京動物園稱已準備好。（取材自南方都市報）
大熊貓「丫丫」在上海隔離滿月將返京，北京動物園稱已準備好。（取材自南方都市報）
四川臥龍多次拍攝到全球唯一白色大熊貓活動畫面。（新華社）
四川臥龍多次拍攝到全球唯一白色大熊貓活動畫面。（新華社）
紅外相機拍攝到的白色大熊貓活動畫面。（新華社）
紅外相機拍攝到的白色大熊貓活動畫面。（新華社）
這是2月份，紅外相機拍攝到的白色大熊貓（左一）與一對大熊貓母子同框的畫面。（新華...
這是2月份，紅外相機拍攝到的白色大熊貓（左一）與一對大熊貓母子同框的畫面。（新華社）
這是一張拼版照片，上圖為紅外相機拍攝到的白色大熊貓活動畫面；下圖為同一天與白色大...
這是一張拼版照片，上圖為紅外相機拍攝到的白色大熊貓活動畫面；下圖為同一天與白色大熊貓同框的熊貓幼崽沿著白色大熊貓足跡尋找的畫面。（新華社）

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