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中創新航大規模解約 2000應屆生「失業」 網：國企搞詐騙

中國新聞組／北京28日電
中國國企「中創新航」傳出大規模解約應屆畢業生引發關注。(取材自中創新航官網)
中國國企「中創新航」傳出大規模解約應屆畢業生引發關注。(取材自中創新航官網)

中國國企「中創新航」傳出大規模解約2000名應屆畢業生引發關注，網友表示，為進國企放棄了公家單位錄取及國外名校深造機會，抨擊公司此舉如同詐騙，公司則表示願賠人民幣3000元（約424.6美元）違約金。

封面新聞報導，網友稱在5月16日被告知錄取，期間還多次與對方進行入職溝通，但在5月24日入職群聊在沒有任何公告的情況下突然解散，隨即收到解約通知。在多個社群平台也發現，不少網友都表示出現了無故解約情況，並曬出相關圖片；一名當事人表示，對於「崗位變動」的解約理由並不接受，需要更多官方的說明。

一名在成都讀大學的應屆畢業生周同學表示，去年參加秋招，11月接到中創新航成都分公司的錄用通知，還為此拒絕公務員錄取入職，還有簽約了的同學甚至拿到了外國名校的錄取通知，有機會出國深造，但也拒絕了，前途大受影響。

周同學說，目前了解到的是幾乎所有的2023屆應屆畢業生都被解約了，大概有2000人甚至更多，且被大規模解約的城市不只成都，合肥、廈門、常州、武漢等分公司都出現了這種情況。

對於中創新航此次大規模解約應屆生，有網友表示，「可能是應屆生招聘任務完成了」。不論真實原因如何，面對激烈的行業競爭格局，中創新航正頂著巨大的經營壓力。

中創新航是一家國有企業，主打動力電池，2009年成立，2022年在香港聯交所正式上市。據悉，中創新航為獲取優質人才資源，通過第三方挖角寧德時代公司技術人員和業務骨幹，此外還因知識產權和不正當競爭，在今年連續兩次敗訴寧德時代，賠償人民幣超過4000萬元。

另據界面新聞報導，新華信託進入破產程序近一年後，正式宣布破產，成為中國自2001年「信託法」頒布以來首家破產的信託公司。

用益信託網研究員帥國讓表示，新華信託破產，對其他個別風險較高信託公司而言，可能會起到一定的警示作用，適者生存的規則沒變。同時也說明對於金融風險處置，市場化或是未來趨勢。

中創新航無預警大面積解約應屆生，圖為被解約學生的聊天內容截圖。(取材自微博)
中創新航無預警大面積解約應屆生，圖為被解約學生的聊天內容截圖。(取材自微博)

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