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張大千溥心畬畫作 中國新令「一律不准出境」

記者廖士鋒／綜合報導
1978年2月7日，台北國立歷史博物館舉辦「明末四僧書畫特展」，名畫家張大千（右）應邀致詞。（本報系資料照片）
1978年2月7日，台北國立歷史博物館舉辦「明末四僧書畫特展」，名畫家張大千（右）應邀致詞。（本報系資料照片）

中國近年的經濟發展下，海外文物回流相當蓬勃，不過官方仍持續收緊文物出境規範，最新的政策是，張大千、溥心畬等名家畫作將改為「一律不准出境」，名單並新增梁啟超、嚴復、李叔同、吳昌碩等人作品。

在防止近現代珍貴文物流失的政策下，中國國家文物局近日公布「關於頒布1911年後已故書畫等八類作品限制出境名家名單的通知」，除書畫類外還涉及陶瓷、雕塑、扇子、織繡、璽印、煙壺、漆器等七類，皆分為「作品一律不准出境」以及「代表作不准出境」兩種名家。

當中在最重要的書畫類，將張大千、溥心畬等畫家的畫作列為一律不准出境，至於另一位「渡海三大家」黃君璧作品則屬於「代表作不准出境」。張大千畫作拍賣最高紀錄係「仿王希孟千里江山圖」，在去年由香港蘇富比拍出，成交價約3.2億人民幣。

公開資料顯示，中國官方1989年曾訂有「對建國後已故著名書畫家作品限制出境的鑑定標準」，並於2001年、2013年公布過兩批「1949年後已故著名書畫家作品限制出境的鑑定標準」，此前張大千與溥心畬都列為「作品原則上不準出境」名單，這項類別目前則遭到刪除。而2013年曾有諸多藝術專家在上海與廣州的官媒上批評這項政策毫無意義、只是助長炒作，強調一定的流通有益文化交流。

值得注意的是，此次官方還新訂了陶瓷、雕塑、扇子、織繡、璽印、煙壺、漆器等七類作品禁止出境名家名單，在陶瓷類上，民國初期著名的「珠山八友」皆列入其中；璽印類則列入齊白石、吳昌碩等名家；鼻煙壺則有內畫名家丁二仲、馬少宣等人。

官方曾在2007年宣稱，中共建政後上百萬件珍貴文物被禁止出境，文物走私犯罪活動得到有效遏制，這些文物大部分通過商業購買方式成為各地博物館藏品。

雕塑 博物館 香港

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