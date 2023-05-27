兩年後特斯拉官司贏了 維權女車主控侵犯私隱被駁回

女車主在車展時，站在Tesla車頂上維權。（取材自中國基金報）

2021上海車展上，張姓女車主站在車頂上維權，指控特斯拉 「剎車失靈」，起訴特斯拉侵犯其名譽權案、及侵犯其個人私隱案，一審法院判決，駁回女車主訴訟請求，特斯拉勝訴。

據中國基金報報導，這兩件案子歷時兩年，法院認為，張女士購買的特斯拉汽車 使用一年後發生交通事故，其對產品質量提出質疑，因產品質量爭議協商未果，張女士將噴塗「剎車失靈」字樣的事故車輛停放至公共場所，之後又在上海車展身穿印有「剎車失靈」字樣的上衣登上展車車頂擾亂公共秩序。特斯拉北京 公司及其工作人員通過官方微博、接受媒體採訪時提到的「團隊」「洗白」「她只願意高額賠償」等內容，總體上是對雙方溝通、協調過程中相關事實的敘述和對張女士訴求主張的回應，雖然措辭不夠嚴謹，但並未使用侮辱性言辭，也未刻意貶損、醜化張女士、李XX的人格，故不能認定特斯拉北京公司、特斯拉上海公司等侵犯了張女士、李XX的名譽權。對張女士、李XX主張的訴訟請求，法院依法不予支持。

就張女士起訴特斯拉侵犯其個人私隱一案，法院指，雙方協商未果後，Tesla公司針對張女士提出的質疑予以回應，其在接受市場監管報社採訪時將包括車架號在內的案涉車輛事故發生前一分鐘的車輛數據配以文字說明提供給市場監管報社，市場監管報社未做刪改未做主觀評論予以公布，從該組數據及文字說明內容上看，僅是對相關數據做出了描述和說明，並不能關聯到張女士的個人私密信息。