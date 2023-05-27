愛迪達向中國求和了 修復形象扭轉新疆棉爭議

愛迪達（adidas）跟NIKE兩家知名運動品牌在大中華區都遭逢業績重挫，一般認為與新疆棉事件有關。圖為adidas在北京一處購物中心的門市。（路透）

「愛迪達尋求與中國重修舊好」，華爾街 日報中文版近日以此為題稱，愛迪達在新任中國區負責人的領導下「小心翼翼地修復自身形象」，以期扭轉在新疆 棉事件引發中國消費者抵制後，中國區業績連續7個季度下滑的局面。

觀察者網引述華爾街日報報導，兩年前，愛迪達與耐克、H&M等多家知名國際服裝品牌稱新疆存在「強迫勞動」，並聲稱抵制新疆棉花，引起中國消費者強烈不滿，曾合作過的約35位中國名人也火速與品牌撇清關係。

愛迪達股價隔夜大跌6.1%，此後在中國的銷售額也出現大幅下跌。今年3月，愛迪達公布其2022年全年財務業績，全球營收 同比僅增長1%。其中，中國區下降36%，其中第四季度的營收更是腰斬，同比下滑50%。截至2022年末，愛迪達中國區業績已經連續7個季度下滑。

去年8月，愛迪達前首席執行官羅思德（Kasper Rorsted）接受德媒採訪時，他表示在華業績持續疲軟主要是受到疫情影響，但也承認愛迪達「在中國犯下了錯誤」。但他相信中國市場會歸來，並且仍有很大增長空間。

報導指出，愛迪達認為，要想再次實現盈利，必須先解決其在華業務問題。在新任首席執行官比約恩·古爾登（Bjorn Gulden）的帶領下，愛迪達將自身重新定位為「中國推動體育和本土文化方面的夥伴」。

去年愛迪達中國區負責人也換人，蕭家樂走馬上任。愛迪達開發更多專門針對中國消費者的產品，如今年推出以「孫子兵法」為設計主題的武術風格系列服裝。愛迪達並贊助一些有官方背景的體育賽事活動，同時為官方文體項目提供支持；此外，該品牌還與多位中國體育明星建立了新的合作關係。