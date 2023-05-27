有兩套房月收租1萬元 蕭山女問「可以不上班嗎？」

「不想工作了」，浙江蕭山女孩發出靈魂提問，令網民引發討論。(取材自浙江日報／視覺中國圖)

「我有兩套房每月收租1萬，可以不上班嗎？」面對「卷不動」、「想躺平」的工作環境，浙江蕭山女孩的靈魂提問成為網民熱議焦點。有人說工資3、4千比不上收租，不如辭掉，也有人用自己的收入稱「收租3萬的人都還在努力工作」、「被說靠爸媽總是不好聽」。

潮新聞報導，在帖子裡，這位蕭山姑娘表示，自己工作很累但工資才3、4千元，上班上得都快得抑鬱症了。想換其他工作但是又沒有別的技能。「現在真的不想上班了，特別想提前退休 養老」。她說，父母早幾年給她買的兩套公寓，現在每月收租小1萬元，「夠我花了」。只是她也擔心，自己沒工作的話，以後不知道會不會被未來老公嫌棄。

這位姑娘的想法引發了很多網友的共鳴，有網友表示，「工資才3、4千的工作只能糊口，辭了吧」，「既然工作這麼不開心，先辭職吧，先休息一段時間，等調整好了再幹點自己喜歡的事」。也有「包租婆」網友出面分享收租不上班的生活，「每天上午打掃衛生，下午瑜伽健身 美容」。

不過更多的網友持反對意見。有人認為不上班會跟社會脫節，「天天無所事事也蠻無聊」，有人說，就算工資不高也是一分穩定的收入，「單位會幫你交五險一金」、「工作忙了會減少花錢的機會」。

最後，有網友提到相親的殘酷，認為不工作在相親市場會被嫌棄，「帖主一沒上進心，二只想幹輕鬆的活，娶老婆非首選」。