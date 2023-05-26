鄭州菸草研究院招聘11人 3清北畢業7博士 網批大材小用

中國菸草總公司鄭州菸草研究院。（取材自百度百科）

中國菸草總公司鄭州 菸草研究院」近日發布了一則2023年招聘錄用人員公示，內容顯示錄用了11人，其中有三人畢業於清華北大，有七人是博士研究生學歷，相關內容引起網友熱議，「菸草研究院是否需要這麼高的學歷？」「清華大學的博士去研究菸草，是否有點大材小用，浪費了人才？」

中國菸草總公司鄭州菸草研究院發布了一則「鄭州煙草研究院2023年公開招聘錄用人員公示」，公示的內容引起了網友的熱議。（新晚報）

大河報報導，中國菸草總公司鄭州菸草研究院是中國菸草總公司直屬的菸草綜合性科研機構，下設四個研究室和三個行業中心，主要從事菸葉栽培調製技術、菸草基因、菸草加工設備等方面的應用基礎和共性技術研究。鄭州菸草研究院匯集了各學科領域的專業技術人才280餘人，其中中國工程院院士一人，國家級有突出貢獻專家一人。

鄭州菸草研究院與多個菸草跨國公司和國際菸草研究機構建立了業務聯繫和合作關係，同時具有培養碩士學位研究生和聯合培養博士研究生的資格。

針對網友的熱議，鄭州菸草研究院相關工作人員回應稱：「我們研究院是科研單位，科研單位招碩士、博士，是很正常的。」

但有網民表示，「國企，高收入，高保障！家長們不就要這些嗎」、「菸草還搞個研究院？研究如何毒害人類？」、「很好，多招收高科技人才，咱們的菸草行業一定會發展壯大的」、「有點諷刺，花那麼多資源培養的人才去研發害人的東西，這就是市場經濟嗎」。