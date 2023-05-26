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海洋衛星專家劉建強 會議中突發病猝逝享年59歲

中國新聞組／北京26日電
劉建強資料圖。（中新網）
劉建強資料圖。（中新網）

中國海洋衛星地面系統奠基人、中國第一顆海洋衛星重要參與者、海洋水色系列衛星總設計師、中法海洋衛星首席科學家，中國自然資源部國家衛星海洋應用中心副主任、研究員劉建強，25日在北京工作會議現場，突發疾病，送醫搶救無效去世，享年59歲。

澎湃新聞報導，劉建強，1964年9月出生，籍貫湖南，中共黨員。1986年畢業於北京大學地球物理系大氣物理專業，是第19、26次南極科學考察隊隊員，於1997年評為研究員，2001年獲國務院政府特殊津貼。

劉建強從北京大學畢業後就投身於海洋衛星事業，參與了至今中國全部海洋衛星立項、研製、發射、運行和應用全過程，為海洋衛星事業發展做出了重要貢獻。

一個月前，2023年4月24日，中國國家衛星海洋應用中心舉辦「中國航太日」科學講堂活動。劉建強還做了題為「俯瞰寰球，變化萬千--中國海洋衛星能力及遙感圖像產品鑒賞」的報告，介紹中國航太日的由來與歷年主題，闡述海洋衛星發展需求與背景，中國海洋系列衛星規畫、現狀與能力，詳細介紹海洋衛星相關數據資源及主要應用。

北京 航太 國務院

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