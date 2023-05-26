曾放話年入10億 催收巨頭永雄突停業 179員工被帶走

永雄集團2022年度總結表彰大會。(取材自湖南永雄集團公眾號)

中國催收巨頭湖南永雄資產管理集團25日宣布停業，並透露旗下4家分公司共179名員工近期相繼被安徽警方帶走調查，其中3人涉嫌尋釁滋事罪被批准逮捕。永雄集團此前催收帳款迭遭投訴。

據紅星新聞，永雄集團25日凌晨在其微信 公眾號發布「告全體員工書」，稱集團決定從今日起停業。「告全體員工書」透露，4月3日、4月10日和5月19日，安徽警方跨省執法，相繼介入集團4家分公司調查，共將179名員工強制帶往安徽，並分別採取監視居住、取保候審、刑事拘留、逮捕等刑事強制措施。目前，共有3名員工因涉嫌尋釁滋事罪被批捕。

永雄集團在「告全體員工書」透露，其員工正在大量流失，「員工從新冠疫情 前的1.7萬人，降至疫情結束後的7000人，經此事件後又陡降至2000人。」永雄集團未透露分公司被調查的原因，只強調絕對不存在公司違法犯罪行為。

據北京青年報，催收企業一直以來都處在輿論風口浪尖，永雄集團也不例外；截至5月22日，永雄集團在黑貓投訴平台的投訴量達到153件，其中包括簡訊威脅、電話轟炸、暴露通訊錄、騷擾他人等，甚至冒充司法機關、執行局等發送假的法院傳票，令永雄集團「暴力催收」的標籤如影隨行。

總部位於湖南長沙的永雄集團2014年4月成立，業務蒸蒸日上，躍為中國最大的催收公司。其業務以銀行信用卡逾期催收服務為主，小額不良消費貸款催收服務為輔，還涉及民間借貸催收服務。

2019年，永雄集團計畫來美上市，當時的招股書顯示，截至2019年6月30日，永雄集團在29個城市的運營中心擁有1萬915名全職催收人員，2019年上半年的營收 人民幣5.15億元，年增75.8%，但淨利潤3233萬元，下降32%。其後上市計畫並未成功。

中新網報導，在1月舉行的永雄集團2022年度總結表彰大會上，永雄集團創始人、總裁譚曼提到，2023年永雄要努力實現人員規模穩定1萬人以上、年營收10億元以上、年上繳稅收1億元以上、新增客戶單位10家以上等年度任務目標。不過，僅過去半年，永雄便已深陷停業風波。

永雄集團被查、停業的消息傳出，令不少從業者視為是對催收行業整頓的信號。據不完全統計，目前中國有超過3000家催收機構，其背後是銀行個貸不良率的上升。