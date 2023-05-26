西安房東住院 窮租客拿僅剩13元 花11元買瓜 走20公里探望

視頻中，房東說，「看看我這房客，我這個窮伙計，給我買了兩個梨瓜，下班來看我了。」 （取材自九派新聞）

陝西西安一名房東 因生病住院，租客 竟然走20公里提水果探望，還用身上僅剩的13元買了甜瓜，引發關注。

來源：YouTube

九派新聞報導，視頻中，房東詹先生說，「看看我這房客，我這個窮伙計，給我買了兩個梨瓜，下班來看我了。」

詹先生稱，最近住院了，租客過來看他，租客的生活條件和家庭條件，「他是飢一頓飽一頓，吃了今天沒有明天的那種人。」

據報導，詹先生說，之前考慮到租客的困難，便把每月最低300元（人民幣，下同，約42.43美元）的房子以100元的價格租給了他。這次自己生病親朋好友都沒來探望，連一個電話都沒打；結果房客特意來醫院探望。

詹先生很感動，就問了問租客身上有沒有錢，他說身上有13元，花了11元買水果，只剩2元。最後詹先生想給他100元路費，但房客再三推拖只收了30元。「我給他說坐車回去，說給他錢，我們還打了一架，最後只拿了30。」

報導稱，房東表示，該租客的父母殘疾，哥哥是智障，妹妹嫁人，他是家裡的頂梁柱，我的房子房租300至500元，覺得他可憐僅收了100元。「說心裡話，兩個甜瓜勝過萬兩黃金，禮輕人意重！」

對此，網友紛紛表示，「房東房客都是有心有情有義之人」，「都是好人，好人一生平安」、「我上次走了16公里，用了4個多小時，都快累自閉了。這20公里走下來怎麼著也得5、6個小時吧，太有心了」。