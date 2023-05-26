罕見大黃魚…中國釣客釣獲5.1斤重「金燦燦」 賣了1.98萬元

趙大叔釣上的大黃魚。（取材自都市快報橙柿互動）

「哇，寫意，晚上吃黃魚！發財了，發財了！晚上紅燒！大金條，漂亮漂亮！」5月23日，小余和朋友到舟山嵊泗海釣，很驚喜釣上了一條大約3、4斤重的大黃魚，讓朋友們大快朵頤。無獨有偶，此前的5月20日，小余的朋友「趙大叔」也在浪崗海域釣獲一條20年來罕見重達5.1斤的大黃魚，最後成交價是1.98萬元（人民幣，下同，約2800美元）。

都市快報橙柿互動報導，近日網上流傳一段海釣視頻。視頻中，一條金燦燦的大黃魚剛剛出水，船上的人頓時歡呼起來，空氣中充滿了快樂。視頻是小余拍的，他是寧波慈溪人，前兩天跟朋友一起去舟山嵊泗海釣，「我們組建了一個團隊，一共有30多個人。這次，我們來了七個人，本來是去枸杞島釣米魚的，結果很驚喜，釣上了一條大黃魚，大約3、4斤重。 」

23日早上8點多，小余的朋友釣上了這條大黃魚，視頻裡，有人喊晚上可以「紅燒」了，小余說，朋友想好了，回到慈溪後把大黃魚送給一個朋友吃。

這兩天，朋友圈還有釣上大黃魚的視頻。520那一天，朋友「趙大叔」就釣上了一條5.1斤的大黃魚，在浪崗海域釣獲，最後成交價是1.98萬元。

趙大叔從2002年開始海釣，到現在已經釣了21年，5斤以上的大黃魚只釣上一條。「近20年來，全舟山所有的釣魚 人、釣魚的船老大算上，也就釣了兩條5斤以上的大黃魚。今年是我釣的，前年那一條是我朋友釣的，5.2斤重的賣了2.2萬元，我收購的；4斤多重的大黃魚今年也出了幾條。」他說，自己平時也做大黃魚生意，這個圈子裡，誰釣上了大黃魚都知道。

「釣上這麼大的大黃魚，這是百年一遇。」趙大叔笑著說，1、2斤重的大黃魚不稀奇，但是超過3斤以上，特別是超過4斤重的，極其罕見，有數字紀錄：全舟山這麼多年，所有的釣魚人、釣魚船老大，也就釣上4、5條4斤多重5斤不到的大黃魚，5斤以上的大黃魚，僅僅2條。