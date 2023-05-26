江西發現4.38億年前的江夏魚「兄弟」 生存時代前推200萬年

九江江夏魚（上圖）和後棘江夏魚（下圖）。（新華社／受訪者供圖）

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所（簡稱「中科院古脊椎所」）研究團隊近日在距今4.38億年前的江西省九江市武寧地區志留紀早期地層中，發現了九江江夏魚化石。經研究，本次發現的九江江夏魚和此前在湖北武漢 發現的後棘江夏魚，同為盔甲魚類真盔甲魚目曙魚科，是一對失散了數億年的江夏魚「兄弟」，這一發現將後棘江夏魚生存時代向前推進至少200萬年。

新華社報導，相關成果已在最新一期國際專業學術期刊「地質學報」（英文版）以封面文章發表。

中科院古脊椎所研究員蓋志琨指出，盔甲魚類的頭被一整塊頭甲包裹，身體則由零散的鱗片和軟骨組成，如今能以化石形式保留的也只有這些部分。武寧地區這次發現了15塊江夏魚的頭甲標本，但未見完整的身體保存。

據介紹，江夏魚「兄弟」的頭甲整體形態非常相似，共同的典型特徵是鼻孔前方有一個豁口，其主要差異在於中背棘和內角的形態，九江江夏魚的中背棘較尖內角呈棘刺狀，而後棘江夏魚的中背棘較圓潤，內角呈較為寬大的葉狀。

報導指出，研究人員推測在4.38億年前的志留紀早期，中國以長江流域為主的廣大地區曾是一片廣闊的海洋──揚子海，該海域又被進一步分為上、下揚子海，兩者之間存在狹長的淺海海域──九江海峽，它縱貫東西北臨鄂豫古陸南接華夏古陸。

江夏魚「兄弟」化石的發現進一步證明了這一推測，湖北武漢和江西武寧分別位於鄂豫古陸南側和華夏古陸北側，兩地最近處直線距離相距不足200公里。研究人員認為在志留紀早期，盔甲魚類可能通過九江海峽完成了跨揚子海的南北遷徙，從而使真盔甲魚類能夠沿著揚子海北緣，向東、西分別擴散至安徽巢湖和湖北京 山。

九江江夏魚的生態復原圖。（新華社／受訪者供圖）

蓋志琨說相關地層研究顯示，兩地之間均處於海底坡度極緩的近岸淺水區，這一環境背景為志留紀早期盔甲魚類在兩地之間的擴散與交流，提供了便利條件和可能。