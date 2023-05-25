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「賺100萬不如中100萬」中國4月彩券銷售年增6成

中央社／上海25日電
中國4月份彩券銷量躍升至10年來的最高水平。（路透）
中國4月份彩券銷量躍升至10年來的最高水平。（路透）

4月開始，中國經濟走勢逐漸趨於緩和，多項宏觀數據也不如預期。在前景不確定性的情形之下，中國4月彩券銷售額年增62%，分析指出，希望用小錢一夜致富的情緒在社會中蔓延。

根據中國財政部發布的最新數據顯示，今年4月全國銷售彩券總金額人民幣503.26億元，年增62%。其中，福利彩券機構的銷售額155.97億元，年增30.3%；體育彩券的機構銷售額347.29億元，年增高達81.8%。

路透社報導提到，這個數字顯示在經濟不確定性增加的情況下，年輕人更願意「碰碰運氣」，冀望一夜致富。

報導引述青島大學經濟學家易憲容提到，彩券的銷售情形往往與經濟不確定性相關，「特別是年輕人，希望用一點錢一夜暴富，他們無事可做就去彩券行。」

一名購買彩券的北京民眾稱「賺100萬不如中100萬」。

中國從1949年起禁止賭博，然而從1980年代，國營的體育彩券開始發行以來就非常受到歡迎。目前銷售的地點包含超市、郵局和加油站等。

本月中，在浙江省金華市義烏，一名在夜市販賣烤魷魚的攤販由於買彩券中了頭獎，獲得獎金人民幣2574萬，興奮地扔椅子、砸攤位。

這起事件在中國的社群平台上廣為流傳，也顯示在經濟前景不確定性增大時，希望用小錢一夜致富的情緒在社會中蔓延。

社群 北京 財政部

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