中智庫首份國際觀民調：近5成看好中美關係改善

2022年在印尼舉行的拜習會。（路透）

中國智庫北京 清華大學戰略與安全研究中心（CISS）24日發布首分「中國人的國際安全觀」民意調查報告發現，儘管中美對抗衝突加劇，仍有近五成受訪中國民眾者認為中美關係未來會改善，且對當前國際安全狀況及中國的國際影響力的看法都頗為樂觀，高度支持全球化，並主張中國外交姿態應當積極進取。調查還顯示，受訪者最關注美國的影響，對俄羅斯 好感度最高。

北京日報報導，北京清華大學戰略與安全研究中心主任達巍總結此次調查核心信息：中國民眾對當前國際安全狀況以及中國的國際影響力的看法都頗為樂觀；對全球化高度支持；主張中國外交姿態應當積極進取。同時，隨著年齡和學歷層次上升，受訪者的態度變得更為謹慎或複雜。

儘管中美對抗衝突是中國民眾最擔心的國際安全問題之一，這份調查報告顯示，仍有近五成的受訪中國民眾認為中美關係未來會有所改善，判斷中美關係將繼續走低的受訪者比例不高，為24.76%。

至於造成當前中美關係面臨困難的主要原因，調查顯示，有近四成人認為中美關係面臨當前困難的主要原因是美國單方面的因素，另外還有近四成的人認為是由於中美雙方客觀存在的利益衝突。年齡層次越高、學歷相對較低的受訪群體多將中美矛盾歸因為美國單方面因素；而中青年群體和高學歷人群則更多認為是中美雙方利益衝突所致。

另絕大部分受訪者認為美國對中國的安全影響程度最大，日本、俄羅斯和歐盟次

之。中國民眾對俄羅斯的好感度最高，約六成受訪者對俄羅斯印象「非常積極」或「比較積極」，有過半受訪者對美國和日本印象「比較消極」或「非常消極」。

達巍表示，從調查報告結果也看到了一些值得思考的民調 資料。例如，受教育程度越高的人，或者年齡偏大的人群，對國際安全形勢的看法可能會越悲觀。實際上，民眾的收入水準、國際交往經驗及日常資訊來源也都是影響其「世界觀」的重要變數。

「中國對外傳播的關鍵是讓世界準確地認識中國。」澎湃新聞引述達巍談及開展此次民調的初衷時表示，過去長期以來對外傳播的中國聲音，一方面量還不夠；另一方面，無論是中國還是西方在對外傳播中往往分別帶著一層「美化」或是「扭曲或誤讀」的「濾鏡」；本次民調希望以較為科學、嚴謹的方式，試圖準確呈現中國人「無濾鏡的樣子」。

CISS此次透過線上問卷分層隨機抽樣，調查對象為18歲以上中國民眾，共需2662個樣本，實際回收樣本2661個，其中男性樣本1331個，女性樣本1330個；18-44歲樣本1543個，45-60歲樣本932個，60歲以上樣本186個。