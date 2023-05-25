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廈門房企搶拆遷戶的「金蛋」 抬了兩隻大豬公來

中國新聞組／北京25日電
廈門房企為了慶祝賣房，直接為客戶抬來兩隻大豬。(視頻截圖)
廈門房企為了慶祝賣房，直接為客戶抬來兩隻大豬。(視頻截圖)

廈門本土國企特房集團「買房送豬」的視頻近日走紅，由於當地整村搬遷產生大量拆遷戶，為了盡快賣掉房子，開發商已經將目光鎖定到潛在的拆遷戶身上，有樓盤一周就成交一個億，中介說，「同安現在的樓盤都是拆遷戶在排隊砸金蛋」。

「恭喜郭先生，喜提特房新玥公館」，在鞭炮聲中，一支12個人的隊伍抬著兩頭戴著大紅花的豬，走進廈門市同安區的郭山村。時代財經報導，郭山村是同安第一個使用房票進行房屋徵收補償的整村搬遷項目，也是目前廈門房票規模最大的一個。4月底，廈門的第一張房票在翔安區開出，開啟廈門拆遷戶使用房票購房的時代。

村民儼然成為支撐同安樓市的重要力量。5月中旬，同安多個樓盤陸續傳出成交，賣得最好的樓盤一周成交一個多億，拆遷客戶累計成交45套。

郭山村是目前廈門被徵收人數最多的地方，涉及郭山村後獅尾裡、新厝裡、前院裡等3個自然村，一共1217人。據不完全統計，目前，已有建發、遠洋、保利、首開、中鐵、廈門特發集團和火炬集團進村搶票，房產中介機構和房票中介也已聞風而來。

報導指出，所謂房票補償，是指在徵收集體土地上的住宅時，將房屋徵收貨幣補償金額、政策性獎勵金額計入房票面值發放給被徵收人，被徵收人持房票購買房屋，做為補償安置的方式，是貨幣補償的一種補充方式。

為爭奪客戶，開發商們各種營銷手段輪番上陣，除了免費專車接送、送禮、抽獎和購房折扣等常規方法，甚至有銀行跟開發商合作，以更高的存款利率吸引存戶買房。一些開發商還利用老人喜歡熱鬧的抱團心理，用組團買房更優惠來說服一些關係比較好的老人。

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