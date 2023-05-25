有管家、私人會所…廣州最貴法拍宅1.1億成交

廣州市天河區人民法院拍賣了廣州市一處豪宅，最終以1.1億元成交。圖為豪宅內部。（取材自封面新聞）

廣州市天河區人民法院日前拍賣 了廣州市一處豪宅，經過53輪競價，最終以1.1億人民幣（約1559萬美元）成交。這則消息於日前衝上熱搜，以「1.1億」高昂的成交價賺足了眼球，此次拍賣的住宅也成為了關注的焦點。

廣州市天河區人民法院拍賣了廣州市一處豪宅，最終以1.1億元成交。圖為法拍信息。（取材自封面新聞）

海報新聞報導，此次競拍吸引了9位競拍者。在開拍之前，廣州天河區人民法院的競拍公告和阿里資產拍賣平台曾介紹過該住宅的有關信息：該住宅是匯悅台小區419號25樓2502房，屬於高層大平房，起拍價為7058萬6426元，房屋建築面積為365.89平方米，專有建築面積為299.88平方米，戶型為四室兩廳四衛，西南朝向。

廣州珠江新城僑鑫匯悅台小區位於廣州新城市中軸線上，東側與南側均為綠地，南面為臨江大道。從拍賣平台上放出的住宅照片來看，該住宅戶型設計寬敞，視野開闊無遮擋，可眺望珠江和對岸的高端寫字樓，但是內部裝修簡單，看起來與普通的電梯房無異，讓部分網友發出「不過如此」的感嘆。

據報導，小區內部道路鋪裝精美，景觀設計使用規則水景元素，水池噴泉有序穿插於樓棟之間。只有六棟住宅樓，每棟住宅樓均在一樓設置了寬敞的大堂供住戶休憩。汽車 可以直接開至大堂門口，住戶刷卡後才可乘坐電梯到達自己住宅所在的樓層。每個大堂配有一名管家提供專屬服務，若遇到大雨，管家會為住戶撐傘至其上車。

小區內的六棟住宅樓均面向珠江，並向南圍合出一個下沉的會所空間，從一層往下看便能看到負一層的泳池和人造山水。該小區會所配備了餐廳、健身 房、籃球場、模擬高爾夫球場、兒童遊樂場等設施。

報導指出，此次所拍主角419號樓，位於整個小區最西端，視野最為開闊，在高層住宅內能夠清晰地看到廣州塔和獵德大橋，被稱為匯悅台的「樓王」。