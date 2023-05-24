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中科考隊再登頂／犛牛運輸隊 馱著人類登珠峰史

中國新聞組／北京24日電
2023年5月15日，在西藏定日縣扎西宗鄉，一名犛牛工趕著犛牛去珠峰登山大本營。(新華社)
2023年5月15日，在西藏定日縣扎西宗鄉，一名犛牛工趕著犛牛去珠峰登山大本營。(新華社)

5月23日，2023年珠峰科考隊員成功登頂珠穆朗瑪峰。在登頂珠峰的征途中，還有一支特殊的物資運輸隊：犛牛運輸隊。

新華社報導，海拔約4200米的西藏定日縣扎西宗鄉，距珠峰大本營只有40多公里，是中國境內距離珠峰山體最近的行政鄉。據當地的老人們說，「扎西宗的犛牛背上，馱著整個人類從北坡攀登珠峰的歷史。」

2023年5月12日，犛牛運輸隊向海拔6500米的珠峰前進營地進發。(新華社)
2023年5月12日，犛牛運輸隊向海拔6500米的珠峰前進營地進發。(新華社)

生活在「世界屋脊」之上的犛牛擅長在山路間行走，具有較強的馱運能力。

2023年5月12日，在珠峰登山大本營，犛牛工將物資固定在犛牛背上。(新華社)
2023年5月12日，在珠峰登山大本營，犛牛工將物資固定在犛牛背上。(新華社)

珠峰山區特殊的自然環境，使犛牛馱運成為珠峰登山、科考和探險等活動中運輸物資最主要的方式。應運而生的犛牛工，成為扎西宗鄉壯年勞動力在每年登山季裡的固定工作，犛牛運輸也成了當地村民增收致富的重要途徑。

2023年5月18日，在珠峰登山大本營等待馱運物資的犛牛。(新華社)
2023年5月18日，在珠峰登山大本營等待馱運物資的犛牛。(新華社)

犛牛工先把犛牛趕到海拔5200米的珠峰登山大本營，在那裡將氧氣瓶、帳篷等物資馱置到犛牛背上，組成犛牛運輸隊，再出發前往海拔6500米的珠峰前進營地。

從出發到返回歷時九天，家在扎西宗鄉曲宗村的犛牛工班丹可以掙到4000多元人民幣(約567美元)的酬勞。「像我一樣的犛牛工，在整個登山季要去前進營地三、四次，收入一、兩萬元。」班丹說。

除了運輸物資，犛牛工和犛牛運輸隊還承擔沿途撿拾垃圾、運送垃圾下山的職責。班丹說，全世界只有一個珠峰，「我們要共同守護好她。」

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