巔峰使命 中科考隊再登頂珠峰 用黑科技完成10多項任務

5月23日，2023年珠峰科考登頂隊員在衝頂。(新華社)

人類首次登頂珠峰70周年之際，肩負「巔峰使命」的中國13名科考隊員，23日成功登頂。這是中國珠峰科考繼2022年後再次突破8000米以上海拔高度。隊員在抵達海拔8830米的世界海拔最高自動氣象觀測站點後，完成氣象站技術升級、雪冰樣品採集、冰芯鑽取、岩石樣品採集等十多項科考任務。

5月23日，科考登頂隊員在珠峰峰頂合影。(新華社)

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大公報引述央視報導，23日凌晨3時03分，科考隊從海拔8300米的科考突擊營地出發開始衝頂，12時30分許，所有隊員順利攀登至海拔8848.86米的珠峰峰頂。這次科考充分體現新時代「智能科考」的特點，充分採用衛星、高海拔自動科考機器人、網路、大數據處理與超級計算等新技術、新手段和新方法，探測「世界第三極」的氣候環境變化。

5月23日，科考登頂隊員在珠峰海拔約8830米處維護升級自動氣象站。(新華社)

2023年珠峰地區綜合考察研究是第二次青藏高原綜合科學考察研究的一部分。此次科考由相關領域戰略科學家領銜，共有五支科考分隊，13支科考小組的170多名科考隊員參與，聚焦西風─季風協同作用及影響、亞洲水塔變化、生態系統與碳循環、人類活動變化、稀有金屬資源等方向開展綜合科學考察研究。

據報導，第二次青藏科考充分體現新時代「智能科考」的特點，應用「黑科技」，充分採用衛星、高海拔自動科考機器人、網路、大數據處理與超級計算等新技術、新手段和新方法。其中，在科考中使用的「極目一號」Ⅲ型浮空艇為獲得珠峰地區大氣水汽傳輸和溫室氣體垂直變化過程等關鍵科學數據提供了有力支持。

5月23日，2023年珠峰科考登頂隊員在衝頂。(新華社)

23日，科考隊員歷經八小時攀登，抵達海拔8830米的世界海拔最高自動氣象觀測站點，經過約一小時的緊張工作，自動氣象站維護升級工作全部完成。

稀有金屬資源分隊長、中科院地質與地球物理研究所吳福元院士表示，第二次青藏科考發現了以珠峰地區瓊嘉崗鋰礦為代表的稀有金屬礦產，為進一步揭示喜馬拉雅地區稀有金屬礦產的分布提供重要的支撐作用。

2023珠峰科考任務( 資料來源：大公報)

第二次青藏高原綜合科學考察研究隊隊長、現場總指揮、中國科學院院士姚檀棟曾表示，科學家們認為，開展珠峰科學考察研究，揭示青藏高原環境變化機理，優化生態安全屏障體系，對推動青藏高原可持續發展、推進國家生態文明建設、促進全球生態環境保護將產生十分重要的影響。